Madara Briede, "Praktiskais Latvietis"

“Vai pirmsskolas izglītības iestādei nav pienākuma nodrošināt izglītojamos ar dzeramo ūdeni? Vecākiem pašiem jānodrošina bērniem grupiņā ūdens. Vai tas ir likumīgi? Sanāk – ja mēs ūdeni nepirksim, bērni tiks turēti bez dzeramā ūdens?” – jautā Marika Rīgā.

Dzeramais ūdens jānodrošina

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi, kuros norādīts, ko bērnudārzos bērni lieto uzturā, kādām jābūt telpām, režīmam.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments paskaidro, ka pirmsskolas izglītības iestādei ir arī pienākums nodrošināt bērnudārza grupiņās brīvi pieejamu dzeramo ūdeni, kā to paredz MK noteikumi nr. 890 Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Noteikumu 47. punktā teikts, ka pakalpojuma sniegšanas vietā dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un ir bērniem brīvi pieejams.

Ja pakalpojuma sniegšanas vietā nevar nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību obligātajām nekaitīguma prasībām, pakalpojuma sniedzējs nodrošina bērniem slāpju remdēšanai fasēto dzeramo ūdeni.

Bērniem slāpju remdēšanai nodrošina individuālus vai vienreizējās lietošanas traukus.

Pēc vecāku izvēles var gādāt paši

Taču Izglītības, kultūras un sporta departaments uzsver – ne no administrācijas puses, ne kādā no normatīviem nav noteikts, ka bērnudārzā obligāti jālieto ūdens, kas iegūts no speciāliem dziļurbumiem, ko ar dažādiem zīmoliem izplata firmas. Dzeramā ūdens nodrošinājumam ir tikai viena prasība – tam jābūt uzvārītam un atdzesētam, jo Rīgā dzeramais ūdens atbilst drošas lietošanas parametriem.

Bērnudārzā ir vecāku padome, kas iesaistās bērnudārza dzīvē un var ierosināt dažu ideju realizāciju. Ļoti daudzās iestādēs tieši vecāku padome rosinot uzstādīt dzeramo ūdeni, kas nopērkams no piegādātājiem, tomēr atbildīgais departaments atkārtoti uzsver – pilsētā krāna ūdeni uzturā var lietot, tāpēc iestādei nav obligāti jāpērk ūdens pudelēs.

Arī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments, atsaucoties uz minētajiem MK noteikumiem, apstiprina – pirmsskolas izglītības iestādē jābūt nodrošinātam dzeramajam ūdenim. Bet izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos var tikt paredzēti izņēmuma gadījumi, piemēram, ja vecāki vēlas saviem bērniem nodrošināt konkrēta ražotāja dzeramo ūdeni, šādā gadījumā to iegādājoties vecākiem.