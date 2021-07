Foto: Shutterstock

No kāda vecuma bērns drīkst braukt pa autoceļiem ar velosipēdu viens pats: jautā mamma







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“No kāda vecuma bērns drīkst braukt pa autoceļiem ar velosipēdu viens pats? Vai, braucot pa autoceļiem, ir obligāti nepieciešama vadīšanas apliecība? Vai pieaugušais ar velosipēdu drīkst braukt pa autoceļu, vienlaikus vedot bērnu velosēdeklī, vai arī tas atļauts tikai pa veloceļiem un gājēju ietvēm?” – jautā Katrīna Rīgā.

Izmaiņas Ceļu satiksmes likumā paredz, ka piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem atļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Savukārt personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, velosipēda vadīšanai transportlīdzekļu vadītāja apliecība nav nepieciešama.

Piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu pilngadīgas personas pavadībā pa ietvēm, velosipēdu ceļiem un citām vietām ceļu satiksmē, kur atļauta tikai velosipēdu un gājēju kustība, bērniem atļauts neatkarīgi no vecuma, bet pa brauktuvi – no septiņu gadu vecuma. Dzīvojamajās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās, kur nebrauc mehāniskie transportlīdzekļi, bērniem neatkarīgi no vecuma piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.

Attiecīgi bērns līdz 7 gadu vecumam drīkst būt pasažieris uz velosipēda, kā arī pilngadīgā pavadībā braukt pa gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūru. Savukārt 7–10 gadus veci bērni drīkst pilngadīgā pavadībā braukt pa ceļu. Pēc nokārtota eksāmena bērns no 10 gadu vecuma drīkst ar velosipēdu pārvietoties patstāvīgi.

Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, obligāti galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.

Savukārt vest ar velosipēdu atļauts bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķiveri, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam.