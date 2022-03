Lai prīmulām pietiktu spēka izplaucēt visus pumpurus, noziedējušos izkniebj. Foto: Inita Šteinberga

Ja prīmuliņa ļoti patīk, jāeksperimentē! Vai visas prīmulas der dārzam?







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Veikalos tagad nopērkamas ļoti skaistas prīmulas, arī ar pildītiem ziediem. Gribētu pārstādīt dārzā, bet nezinu, vai augs,” – jautā Marianna Bauskā.

“Visas dažādās prīmulas, kas nopērkamas veikalos, ir cēlušās no vieniem senčiem – no savvaļas gaiļbiksītēm. Tāpēc teorētiski visas varētu augt arī mūsu dārzos,” skaidro agronoms Sarmis Kalniņš no dārzniecības Sedumi.

Selekcionē skaistumu

Prīmulu dažādība – ziedu krāsa, forma, pildījums, kātu garums – ir selekcionāru veikums. Selekcijas procesā ziemcietība parasti nav svarīgākais, jo šīs podiņos nopērkamās prīmuliņas paredzētas kā telpaugs.

Audzētavu katalogos pie prīmulām ir norādītas dažādas īpašības, arī ziemcietība, bet līdz pircējam veikalā šī informācija nenonāk. Piemēram, pie grupas Annabella prīmulām ir norādīts, ka tās ir ziemcietīgas.

Mēģina stādīt

Ja prīmuliņa ļoti patīk, puķu audzēšanas speciālists iesaka eksperimentēt. Ja laimēsies un augs būs bijis pietiekami izturīgs, prīmuliņa nākamgad uzziedēs.

Lai prīmulas labi augtu, tām nepieciešama daļēji noēnota vieta un mērens mitrums.

Lai tagad iegādātā prīmula sagaidītu pārcelšanos uz dārzu, to mēreni laista, baro ar universālo mēslojumu, tur vēsā, gaišā vietā. Kad sals beidzies, augu var izstādīt ārā. Salnas nepiebeigs prīmulu. Taču velti šogad cerēt, ka prīmula uzziedēs atkal kopā ar citām.

Nav jāuztraucas, ja lapas vienubrīd pazudīs. Tas ir līdzīgs process kā dārza prīmulām, kad tās arī paņem atelpu pēc ziedēšanas.

Mazina stresu

Prīmulas, kas aug siltumnīcā, iziet gan vēsuma fāzi ziemā, gan piedzīvo mākslīgo pavasari, kad tās lēnām atmodina ziedēšanai.

Dažkārt cilvēki sūdzas, ka siltā istabā atnestais prīmulas podiņš drīz vien aiziet bojā. Tajā visbiežāk vainojams siltums, pie kura augs nav pieradis. Siltumnīcā, kur audzē prīmulas, ir vēss, aptuveni 12 grādu temperatūra.

Tādēļ prīmulas mājās novieto visvēsākajā vietā, piemēram, pie loga. Kaitīga ir arī pārliešana. Augu laista mēreni, vislabāk ūdeni uzlejot uz tasītes zem podiņa.

Ievēro!

Izvēloties prīmuliņu, ņem jau ziedošu un lai citi pumpuri labi redzami. Kad tie būs noziedējuši, jaunus augs ieriesīs tikai nākamgad. Prīmulām, kam ir vairāk ziedu, lapojums ir niecīgāks. Taču tam, kas spēku atdevis lapām, ziedu būs maz.