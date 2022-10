Foto: Shutterstock

Vairāk nekā nekad tu šodien būsi pārliecināts par saviem spēkiem! Horoskopi 20.oktobrim Ieteikt







Auns

Šobrīd zvaigznes pret tevi ir labvēlīgas un tās tādas būs līdz brīdim, kamēr tu nesāksi citiem bojāt dzīvi. Ja to darīsi – tā ir tava izvēle!

Vērsis

Vislielākā tava problēma ir centieni izvairīties no lēmumu pieņemšanas. Un tomēr, ja tu nespēj to izdarīt šodien, paskaidro to citiem. Jo pretējā gadījumā tu nokļūsi situācijā, no kuras būs slikta izeja.

Dvīņi

Šai dienai ir jābūt veiksmīgai, vismaz zvaigznes to tā ir ieplānojušas. Kurš to var sabojāt? Tikai tu pats – apzināti un ļaunprātīgi.

Vēzis

Labākā atpūta šodien būs klusumā un mierā. Palasi kādu grāmatu, paskaties kādu interesantu filmu un tu būsi “uzlādējis” savas baterijas ilgākam laikam.

Lauva

Nozīme būs ne tikai tam, ko tu saki, bet arī tam, vai tu klausies citos. Tikai tad, ja šis darbosies “pārī”, viss iecerētais izdosies bez kļūdām.

Jaunava

Visādas lietas šodien novērsīs tavu uzmanību un jāteic, ka tev tiešām būs grūti koncentrēties. Tomēr, ja gribi, tad vari un pietiek meklēt attaisnojumus.

Svari

Tev parādīsies reāla iespēja likt visiem dancot pēc savas stabules. Tomēr taktikai ir jābūt pozitīvai, tu nedrīksti to izmantot egoistiskos nolūkos.

Skorpions

Šķiet, ka cilvēki, kas ir pieraduši pieņemt lēmumus, šodien nekādi negribēs rēķināties ar tavu viedokli. Tev arī nav ar viņiem jārēķinās – tas ir tavs viedoklis un tev ir tiesības uz to.

Strēlnieks

No agra rīta līdz vēlam vakaram tev būs iespēja izbaudīt to, ka tev viss izdodas. Vai tādas dienas ir bieži? Varam saderēt, ka ne!

Mežāzis

Tas fakts, ka tu kaut ko esi pamanījis pirmais, nenozīmē, ka tu drīksti to paņemt sev. Atkārto to sev šodien vairākkārt.

Ūdensvīrs

Vairāk nekā nekad tu šodien būsi pārliecināts par saviem spēkiem. Un neklausies kādos, kas par to šaubās – ja šaubās, paši vainīgi. Tici sev!

Zivis

Šī diena ir piemērota tam, lai pabeigtu tos projektus un darbus, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir “iestrēguši”. Tev šodien tajos veiksies.