Valsts prezidents: Krieviju izaicina vājums – mēs nedrīkstam būt vāji







“Ir pilnīgi skaidrs, ka ik pa brīdim bija un būs tā saucamie hibrīduzbrukumi. Es pat teiktu, ka par tiem šobrīd būtu norūpējies vairāk, nekā par tiešu militāru iebrukumu,” TV24 raidījumā “Dienas personība” sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Situācija uz robežas, migrācija ir vien pāris izpausmes hibrīduzbrukumam, skaidro prezidents:

“Šis provokācijas, ko izmeklē mūsu policija un drošības dienesti saistībā ar Okupācijas muzeju, informatīvie uzbrukumi… Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka miera periods, kāds valdīja no 90. gadu beigām, kur jau bija skaidrs, ka tas brūk, 2008. un 2014. gadā tas pilnībā sabruka, ka mums ir jāatgriežas pie ļoti nopietnas gatavošanās ļaunākajam, lai no tā izvairītos, tas nu te ir.”

“Arī mūsu amatpersonas un eksperti daudz par to runā. Lietuvas izlūkdienesta ziņojums ir ļoti līdzīgs tam, ko komunicējam mēs – ka mums ir jāsaprot, ka ilgtermiņā šī spriedze būs, taču no kara var izvairīties tad, ja esi tam maksimāli sagatavots, un tas nu ir tas, kur bez īpašas nolemtības sajūtas, bet ļoti pragmatiski un skaidri par to ir jārunā, nevajag izvairīties no diskusijas. Jādomā, kā vislabāk sagatavoties, lai no vissliktākā scenārija tomēr izvairītos. Ja Krievija redzēs, ka NATO valstis, tostarp Baltijas valstis, ir maksimāli sagatavotas, tad konfrontācijas risks būs zemāks. Krieviju izaicina vājums – mēs nedrīkstam būt vāji,” uzsver Rinkēvičs.

