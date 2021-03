“Uzlabot mobilitāti reģionos!” VARAM ministrs skaidro autoceļu tīkla sakārtošanas jautājumu Ieteikt 5







“Kopumā jāsaka, ka šīs te autoceļu investīciju programmas 300 miljonu eiro apmērā tika izstrādāta pagājušā gada vidū sadarbībā ar plānošanas reģioniem, “Latvijas Valsts ceļiem”, Satiksmes ministriju, lai identificētu tos kritiskos ceļu posmus, kuri ir svarīgi sakārtojami, lai varētu uzlabot iedzīvotāju mobilitāti, kā arī sniegtu pienesumu uzņēmējdarbības attīstībai,” komentējot autoceļu sakārtošanai nepieciešamos līdzekļus, kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Latvija pēc novadu reformas” norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

“Programmu bija plānots uzsākt realizēt no šī gada, bet jāsaka, kas varbūt bieži negadās šādās situācijās, patiesībā jau pagājušajā gadā 44 miljoni tika novirzīti šīs programmas tā teikt realizēšanai un ceļu tīkla sakārtošanai,” norāda ministrs.

“Tāpat pagājušā gada decembrī tika nolemts tas, ka vismaz 27 miljoni eiro tiks veltīti šim gadam ATR reformas ietvaros ceļu sakārtošanai, kur pēc ilgākām sarunām šīs te skaitlis tika palielināts līdz 36 miljoniem, kā rezultātā mēs arī pēc kopīga darba valdībā tika apstiprināts informatīvais ziņojums par to, kā tad šo ceļu tīklu mēs sakārtosim, kas patiesībā nozīmē ietvaru, ka šajā gadā ceļu tīkls ATR kontekstā tiks sakārtots par aptuveni 90 miljoniem eiro,” uzsver politiķis.

Ministrs arī norāda, ka visā Latvijā tas ļaus sakārtot teju 500 kilometrus autoceļu.

“Tāpat noteikti būs diskusija par to, kādā veidā mēs no autoceļu finansējuma varam iedzīvināt un nodrošināt arī turpmākos divus gadus. Vienlaikus vēlos arī atzīmēt arī to, ka šajā tā saucamajā Atveseļošanās un noturības mehānismā 102 miljoni eiro arī ir iezīmēti tam, lai mēs varētu uzlabot mobilitāti reģionos, kas tādējādi ievērojami mazinātu nevienlīdzību un palīdzētu sasniegt ATR mērķus.”