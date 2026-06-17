Foto: Shutterstock

Varbūt tieši tu esi viens no viņiem! Šajos mēnešos dzimušajiem piemīt reta intelekta un intuīcijas kombinācija 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:09, 17. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Daudzi cilvēki mēdz teikt, ka ir cilvēki, kuriem piemīt īpaša spēja vienlaikus domāt ļoti loģiski un tajā pašā laikā uzticēties savai intuīcijai. Astroloģijā tiek uzskatīts, ka noteiktos gada mēnešos dzimušajiem šāda kombinācija sastopama biežāk nekā citiem.

Veselam
Aizmirstiet par tunci: 5 lētāki produkti, kas ir īstas Omega-3 bumbas
Kokteilis
Ne visi atgriezīsies atpūtušies: kas šovasar var sabojāt atvaļinājumu katrai zodiaka zīmei?
Kokteilis
Viņi izbauda ne tikai mīlestību, bet arī pašu iepazīšanās procesu: trīs zodiaka zīmes, kurām īpaši patīk flirtēt
Lasīt citas ziņas

Viņi spēj ne tikai ātri analizēt situācijas un pieņemt pārdomātus lēmumus, bet arī intuitīvi sajust lietas, ko citi pamana tikai daudz vēlāk.

Astrologi norāda, ka īpaši izteikta šī īpašība esot cilvēkiem, kuri dzimuši šajos trijos mēnešos. Šie cilvēki bieži izceļas ar spēju vienlaikus būt radošiem, emocionāli vērīgiem un arī ļoti praktiskiem. Viņi ne tikai sapņo un izdomā jaunas idejas, bet arī spēj tās īstenot reālajā dzīvē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aicinām pārbaudīt mājās esošos krājumus – daudzu jauniešu iecienītā pārtikas produktā konstatētas salmonellas
Kokteilis
Horoskopi 18. jūnijam. Šodien uzmanības centrā var nonākt dažādi ar darbu saistīti jautājumi
Tuvajos Austrumos pamiers panākts, naftas cena krītas – vai beidzot arī Latvijā degviela kļūs lētāka?

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Vai zini, kuras zodiaka zīmes pārstāvis vienmēr izpildīs doto solījumu, bet kurš to aizmirsīs jau nākamajā dienā?
Kokteilis
Viņu “baterija” gandrīz vienmēr ir pilna: jaudīgāko zodiaka zīmju reitings astrologu skatījumā
Kokteilis
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki tiek uzskatīti par visuzticīgākajiem mīlestībā un draudzībā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.