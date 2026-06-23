Veiksmes vilnis tuvojas šīm 3 zodiaka zīmēm – tās tuvākajās dienās būs favorītes 0
Astrologi apkopojuši prognozes nedēļai 22. līdz 28. jūnijam un norāda, ka trīs zodiaka zīmju pārstāvjiem gaidāms īpaši nozīmīgs periods. Vēža sezona piepilda apkārtējo vidi ar mierpilnu, gādīgu un atjaunojošu enerģiju, palīdzot rast iekšējo līdzsvaru un lielāku pārliecību par sevi.
Tiek prognozēts, ka nedēļas nogalē Marss ieies Dvīņu zīmē, veicinot komunikāciju, izlēmību un spēju ātri pieņemt lēmumus. Daudzi sajutīs enerģijas pieplūdumu un vēlmi aktīvi rīkoties. Vienlaikus Marsa tuvošanās savienojumam ar Urānu var nest negaidītus pavērsienus, pārsteidzošas ziņas un pārmaiņas, kas ilgtermiņā var izrādīties labvēlīgas.
Jāatceras, ka astroloģija nav zinātniski pierādīta metode. Horoskopi un astroloģiskās prognozes ir izklaidējoša satura forma, un tos nevajadzētu izmantot kā pamatu būtisku dzīves lēmumu pieņemšanai.