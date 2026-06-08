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Īsti gnīdas! Šo četru zodiaka zīmju pārstāvji ir neiedomājami skopuļi un knauzeri 0

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LA.LV
14:09, 8. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai esi kādreiz mēģinājis piedzīt parādu no drauga, kurš pēkšņi “aizmirsis” maku, vai vērojis, kā kāds restorānā līdz pēdējam centam pārrēķina dzeramnaudu? Astrologi apgalvo, ka pie vainas nav tikai audzināšana, bet gan zvaigžņu stāvoklis dzimšanas brīdī. Kamēr vieni ir gatavi atdot pēdējo kreklu, citiem katrs cents šķiet kā izplēsts no sirds.

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Astroloģijā par attieksmi pret materiālajām vērtībām un naudu atbild vairāki faktori. Pirmkārt, tas ir Vērsis un 2. nams, kas simbolizē īpašumu. Otrkārt, planēta Saturns – ierobežojumu, disciplīnas un taupības simbols. Ja cilvēka horoskopā Saturnam ir spēcīga ietekme, viņš uz pasauli raugās caur trūkuma prizmu: “Kas zina, kas notiks rīt, labāk pietaupīt!”

Tāpat nozīme ir stihijām. Zemes zīmes (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) ir orientētas uz stabilitāti, tāpēc tām šķiršanās no naudas rada fizisku diskomfortu. Savukārt atsevišķas Ūdens zīmes skopumu izmanto kā emocionālu aizsargmūri.

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Lūk, četras zodiaka zīmes, kuras astrologi vienbalsīgi dēvē par lielākajiem “knauzeriem”.

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

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