Kurš upurēsies pat kaķa dēļ, bet kurš tevi pagrūdīs priekšā lodei un pats bēgs pirmais? Visdrosmīgākās zodiaka zīmes 2
Katastrofas brīdī, kad sabrūk ierastā realitāte – vai tā būtu zemestrīce, lidmašīnas avārija, pandēmija vai globāls haoss un karš, cilvēka dziļākā daba izpaužas arī caur zvaigžņu ietekmi.
Katras zīmes valdniekplanēta, elements un modalitāte nosaka instinktīvo reakciju: Marsa karstasinību, Saturna auksto aprēķinu, Neptūna empātiju vai Plutona tumšo izdzīvošanas gribu.
Šeit ir astroloģiski niansēts, plašāks skatījums uz to, kā katra zīme uzvestos krīzes situācijā.
Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!