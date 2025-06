Ilustratīvs foto no LETA + ekrānuzņēmums no Lauras Zemītes “Facebook” ieraksta

Vēlēšanu komisijas locekle Laura atklāj aizkulises no balsu skaitīšanas naktī: "Varat doties atpūsties!"







Laura strādājusi pašvaldību vēlēšanu komisijā ne pirmo reizi. Viņai šajā jomā jau ir pieredze, tāpēc ir skaidrs, kā parasti viss notiek. Ir skaidrs, ka šis process vienmēr ir garš un nav viegls, taču šoreize šķitusi kā ņirgāšanās. Droši vien tāpēc viņa nolēmusi dalīties ar pieredzēto plašāk.

Turpinājumā Lauras stāsts, kas atklāj, kā tad viss noticis šoreiz.

“Vakarnakts vēlēšanas bija ņirgāšanās par mums – darbiniekiem, tāpēc skaļi izpaudīšu visus nakts notikumus un haosu, lai 1) nepārprotami norādītu uz atbildīgo personu kļūdām, kas TIEŠĀ VEIDĀ IR viņu PILNA ATBILDĪBA un 2) lai kliedētu tos interneta komentētāju viedokļus, kas saka, bet “viņiem taču maksā, ko sūdzās par vienu nakti”.

Kā visi zina, vēlēšanas sākās plkst. 8:00, attiecīgi iecirkņos darbinieki ir no plkst.7-7:30, lai pienācīgi sagatavotos pirmajiem vēlētājiem. Visa diena ritēja bez aizķeršanās, mēs – priecīgi par ievērojami lielāku apmeklējumu nekā citos gados (mūsu iecirknī ieradās par ~400 cilvēkiem vairāk nekā jebkad iepriekš bijis).

Vakarā plkst. 20:00 slēdzām iecirkni un iekārtojāmies uz skaitīšanas daļu. Līdz plkst.22:53 bijām veiksmīgi saskaitījuši aploksnes, pārbaudījuši bojātās un nederīgās, atlocījuši “origami” salocītās zīmes (jo vieglāk jau bija saprintēt jaunas, lielākas zīmes, kuras cilvēkiem jāloka 4 daļās vai vairāk, kā daudzi izdarījuši, un tad komisijas locekļiem jāloka tās atkal vaļā, nevis ražot lielāka izmēra aploksnes…), tātad bijām sašķirojuši šīs zīmes pa partijām un dubultā saskaitījuši un pārbaudījuši kopskaitu.

Gatavi sākt skenēt sistēmā, kas atvērta jau pa dienu, jo šogad jāizmanto sistēma, kuras palaišana iespējama, konfigurējot datoru BIOS līmenī (tātad, neizplūstot detaļās, gana sarežģīti un nebūtu gluži pa spēkam ikvienam iedzīvotājam). Taču pienāk ziņa, ka ir obligāti jāiestājas rindā un jāsagaida sava kārta, lai sāktu skenēt!

Sākas neizpratne – mums ir atvērts SKENIS (sistēma), bet mēs to nedrīkstam lietot? Kāpēc? Mans minējums – jo visi lieto un tā karās? (Pamatojoties uz to, ka nedēļu iepriekš ģenerālmēģinājuma laikā arī sistēma nav strādājusi pilnīgi bez aizķeršanās). Bet neviens jau neskaidro, pasaka – lūdzu, gaidiet, dosim ziņu!! Un tad sēdi un gaidi .. sāc lēnām vākt iecirkņa mantas, apēd kaut ko, atpūties…

Paiet stunda. Ko darām? Vai tiešām nevaram skenēt, ja sistēma ir atvērta? Zvanām vēlreiz, mēģinām noskaidrot situāciju. Plkst.23:48 IT cilvēks pasaka, ka “starp mums runājot, sistēma neiet un maz ticams, ka atsāks strādāt līdz rītam.. šobrīd visi iet pa gaisu un cenšas vienoties par manuālu skaitīšanu”..

Labi, pēc zvana vismaz kaut kas top skaidrāks (tikai tāpēc, ka paši zvanām un meklējam atbildes), nolemjam savā starpā, ka labāk sākam manuāli skaitīt nekā nedarām neko.. Pēc stundas, tātad plkst. 00:31 atnāk paziņojums:

“INFORMĀCIJA IECIRKŅIEM.

Sistēmas problēmu dēļ šobrīd nevaram turpināt elektronisko balsu apstrādi.

Piedāvājam divas iespējas:

1️⃣ Atpūta līdz turpmākajiem norādījumiem

Varat doties atpūsties – cik ilgi vēlaties. Kad tehniskās problēmas tiks atrisinātas, sazināsimies ar priekšsēdētājiem, lai informētu par tālāko rīcību.

Tomēr pastāv liela iespēja, ka darbs neturpināsies līdz rītam.

2️⃣ Manuāla balsu skaitīšana – atļauta!

Ir iespējams sākt balsu skaitīšanu manuāli, taču tas nenozīmē, ka nebūs jāveic skenēšana un datu ievade sistēmā vēlāk, kad tā būs atjaunota.

Manuālais darbs neatsver elektroniskās prasības – gala rezultāti tik un tā būs jāievada sistēmā.

Tāpat drīkst NEplombētās kastēs esošos materiālus vest uz Domi.

Ja izvēlaties, kādu no šiem variantiem informējiet koordinatoru.

Lūdzam saglabāt mieru un sekot turpmākajām norādēm.”

Tātad – ja šorīt speciālizlaiduma ziņās VDAA vadītājs Jorens Liona saka, ka ap plkst.00.30 bija pieņemts lēmums skaitīt manuāli, tad līdz mums ne tuvu nenonāk tāda ziņa, jo no abām opcijām ir skaidrs, ka nekas nav izlemts un teorētiski var sākt skaitīt manuāli, bet tikpat labi pēcāk var paziņot, ka no tā nav jēgas, jo atsāksim darbu no rīta… ar skeneri?

Sākam savā starpā lemt – ko darīt? Nolemjam, ka labāk braukt mājās un nogaidīt, kad “augša” vienojas par SKAIDRU rīcības plānu un tikai tad rīkosimies mēs. Tātad – tas NENOZĪMĒ, ka vienkārši paņēmām somas un devāmies uz mājām. Tas NOZĪMĒ, ka

sākām iepakot zīmes pēc Pašvaldības domes vēlēšanu likuma, kas paredz, ka “ja tiek izsludināts pārtraukums, pirms tam iesaiņo vai ievieto atsevišķā aizzīmogotā kastē balsotāju sarakstus.”

Aizzīmogojam durvis, komisijas darbinieki, kas dzīvo ārpus Rīgas (stundas braucienā) jau sāk ceļu mājup vai izsaukuši ģimenes locekļus, kas atbraukuši pakaļ. Paralēli whatsapp čatā ar priekšsēdētājiem un koordinatoriem ir ļoti daudz ziņu no visiem iecirkņiem, kas nesaprašanā, kā rīkoties, uzdod jautājumus.

Bet še Tev, plkst. 1:10 atnāk ziņa no koordinatoriem: “Ja kāds ir aizbraucis mājās, ļoti gaidām atpakaļ… Un sākam skaitīšanu manuāli. E-pastos tiks nosūtīts viss info par turpmāko procedūru”. Vienīgā ziņa e-pastā pēc 30 min jeb 1:44 – pienāk tehniskais palīgmateriāls jeb excel ar partiju tabulām, kas paredzēts ērtākai balsu “par un pret” skaitīšanai manuāli.

Pievienoju zemāk bildi [Red. – tā pievienota rakstam], lai saprastu, ar kādām darbībām mums jāsāk strādāt

plkst.1.30 naktī – velkam svītriņas uz 4 lapām katrai partijai pie 60+ cilvēkiem..PAR…PRET…..PRET….PAR… Par kādu gatavību plānam B šeit var būt runa, ja naktī top šādas excel tabuliņas balsu skaitīšanai?

P.S. Paldies tam cilvēkam, kas salika naktī šīs tabuliņas un atsūtīja, bet kopumā – citos gados, kad jau sākotnēji plānots skaitīt pašiem, ir sagatavotas A3 formas, kurās šo skaitīšanu veikt – tas nav nekāds jaunums, to var sagatavot laicīgi vismaz digitāli, ne papīra formātā, lai lieki netērētu to jau sākotnēji… Lai gan skaidrs, ka šīm vēlēšanām tāpat pāris hektāru mežu būtu jāiestāda, lai atgūtu bezjēdzīgi sadrukātos papīru kalnus ( pat nerunāju par vēlēšanu zīmēm, bet gan tonnām skrejlapu, kas paskaidro, kā aizkrāsot un salocīt jaunās zīmes u.c.).

Attiecīgi plkst.2.00 naktī beidzot sākam skaitīt zīmju grozījumus, kas nozīmē, ka šīs 3 stundas no 22:53 līdz 1:44 esam bezjēdzīgi mētājušies turpu, šurpu kaut ko skenējot, kaut ko skaitot ar rokām, zīmogojot ciet dokumentus un telpas dodoties prom, tad atkal taisot vaļā un atsākot skaītīšanu, sakot darbiniekiem: “jā,vari braukt uz mājām” un pēc 30 min: “nē, brauc atpakaļ no Jelgavas!” – un tas nav pārspīlēts, vairāki komisijas darbinieki tiešām dzīvo Jelgavā, Lapmežiemā un citur ārpus Rīgas….

Saskaitot zīmes manuāli, ne tikai jāvelk krustiņi lapā, bet arī katrs PAR un PRET skaits jāievada sistēmā manuāli, KĀ ARĪ MANUĀLI (!!!) jārēķina tukšo balsu skaits, tātad, atkārtošos, ka MANUĀLI jārēķina 16 vēlēšanu zīmēm, gandrīz katrai ar 60 cilvēku sarakstu (patiešām rupji rēķinot, 16×60= 960 reizes) to ciparu, kas sanāk pēc elementāras formulas: X = KOPĒJO GROZĪTO ZĪMJU SKAITS – “PAR” atzīmju skaits – “PRET” atzīmju skaits.

Formula, kas varēja būt iekļauta sistēmā, optimizējot darbu un laiku. Un šādas formulas sistēmā iekļaut ir iespējams – to nu es skaidri varu pateikt, jo citās ailītēs tādas bija. Tātad vēlreiz jautājums, par to gatavību šim PLĀNAM B… Varat vien minēt, cik daudz laika un pacietības paņem 5 no rīta skaitīt 900+ reizes tos cipariņus kopā.

Noguruši un izbesījušies turpinājām skaitīt balsis līdz pat rītam, visus dokumentus nododot ap plkst 7:30 Rīgas Domē. Daži no iecirkņiem (un visu cieņu viņiem par to!) plkst.1:00 devās mājās (kā bija norādīts pirmajā ziņojumā par tālāko rīcību) un atgriezās pie skaitīšanas no rīta, kad tika “bombardēti ar ziņām un zvaniem”, ka ir jāatgriežas pie skaitīšanas.

Lūk, tādēļ arī šī skaitīšana bija ievilkusies un oficiāli pagarināta vairākas reizes. Lūk, tādēļ iecirkņi ir neapmierināti pēc 24h maiņas, par kuru šobrīd pat nav cerības, ka pienācīgi samaksās (akurāti par visām stundām, kas tika nostrādātas).

Vēlos arī precizēt, ka šis haoss un neskaidrības bija jūtamas jau PIRMS vēlēšanu nedēļas, kad 19. maijā tiek paziņots, ka “šīs nedēļas ceturtdienā būs jāpieslēdzas ģenerālmēģinājumam, kas jāizpilda 3 dienu laikā” – nemaz nerēķinoties ar to, ka cilvēkiem ir darbs, ģimenes lietas, atvaļinājumi u.c. un šī info un datums netika paziņoti laicīgi.

Kā jau izskanējis ziņās, šajā ģenerālmēģinājuma procesā tika atrastas nepilnības sistēmā, un radās bažas par iespējamiem sistēmas darbības traucējumiem. Arī iepriekšējās balsošanas dienā 4.jūnijā pirmās 10-15 minūtes sistēma nestrādāja un veidojās rindas pie iecirkņiem… Tik daudz signālu, ka ir jāgatavojas plānam B, ka ir jābūt skaidram rīcības plānam gadījumā, ko TIKPAT SKAIDRI nokomunicēt iesaistītajām pusēm, ja tāda nepieciešamība rodas…

Kopsavelkot – ir bijusi smaga nakts, un es vienkārši brīnos, ka valsts institūcijā var strādāt un rīkoties tik bezatbildīgi, nezistrādājot pienācīgu “krīzes situācijas” rīcības plānu. Es nenorādu nevienu konkrētu personu šajā haosā, jo skaidrs, ka šādās situācijās ir ārkārtīgi daudz faktoru, kas traucē “zemākā līmenī” pienācīgu komunikāciju, ar to domājot, piemēram, koordinatoru, IT cilvēku vai citu izpildītāju komunikāciju ar iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem.

Taču skaidrs, ka lēmumiem būtu jānāk no vienas galvenās atbildīgās personas, un, ja gadījumā šī persona vairākumam iesaistīto pušu tomēr nešķiet kompetenta savā darbā un lēmumos (jau pirms vēlēšanu dienu norises), vai tomēr tas nenozīmē, ka vispirms būtu jāsakārto augšgals – attiecīgi, organizētāju un vadības komanda?

Vēlos atgādināt arī, ka vēlēšanu komisijās strādā pilsoniski apzinīgi cilvēki, kas nesaņem nekāds milzu summas par šo darbu, un dara to savas valsts labā. Pēc šādas izturēšanās diemžēl tiek grauta uzticēšanās… Un ir tikai normāli, ka mēs arī esam dusmīgi un sašutuši.”