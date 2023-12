Sniegputenis Rīgā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijā iestājusies ziema un ceļi kļuvuši slideni, tāpēc drošas braukšanas eksperti aicina autovadītājus pārslēgt savu domāšanu uz ziemas režīmu. Mainoties laikapstākļiem, jāmainās arī autovadītāju domāšanai – ir jāapzinās, ka transportlīdzeklis ziemas apstākļos un uz slidena ceļa uzvedīsies citādi nekā vasarā, tā informēja Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) savā interneta mājas lapā.

Arī šogad, lai uzlabotu un pilnveidotu autovadītāju prasmes vadīt auto ziemas apstākļos, CSDD sadarbībā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju (LTAB) aicina autovadītājus pieteikties bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijām.

Šajā nedēļā ziemas braukšanas konsultācijas notiks Rīgā un Rēzeknē

Grupu nodarbību laiki Rīgā (Biķernieku trasē):

– Piektdien, 8. decembrī, plkst. 14.00; 16.00 un 18.00;

– Sestdien, 9. decembrī, plkst. 11.00; 13.00 un 15.00;

– Svētdien, 10. decembrī, plkst. 11.00; 13.00 un 15.00.

Grupu nodarbību laiki Rēzeknē (Ančupānu Kartodromā):

– Piektdien, 8. decembrī, plkst. 12.00; 14.00 un 16.00;

– Sestdien, 9. decembrī, plkst. 11.00; 13.00 un 15.00;

– Svētdien, 10. decembrī, plkst. 11.00; 13.00 un 15.00.

Svarīga informācija dalībniekiem

Vienas nodarbības laiks – 1 stunda un 30 minūtes. Pasākums paredzēts fiziskām personām un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta – viens zvans – viena rezervācija vienai personai.

Gadījumā, ja kāds autovadītājs netiek uz iepriekš pieteikto nodarbību, lūgums informēt par to, lai varētu operatīvi piedāvāt vietu citiem pretendentiem. Ziņot par Rīgas nodarbībām – rakstot uz [email protected], savukārt par Rēzeknes nodarbībām – zvanot pa tālruni 26553336.

Jau nākamajā nedēļā apmācības plānots aizvadīt Siguldā, Balvos, Talsos un Liepājā. Lūgums sekot informācijai par pieteikšanos uz šo reģionu ziemas braukšanas konsultācijām.

Šajā ziemas sezonā apmācības plānots organizēt desmit Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Madonā, Balvos, Talsos un Liepājā.

Nosacījumi

Nodarbībā drīkst piedalīties jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kas aprīkots ar ziemas riepām, ar derīgu tehnisko apskati un obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Vēlams uz nodarbību ierasties ērtos, braukšanai atbilstošos apavos un siltā apģērbā.

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamatnosacījumi, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanai ziemas apstākļos.

Konsultācijas ziemas apstākļos CSDD autovadītājiem nodrošina jau kopš 2015. gada un šajā laikā individuālās braukšanas prasmes uzlabojuši vairāk nekā 6000 autovadītāju. Konsultācijas autobraucējiem tiek nodrošinātas bez maksas un tās tiek finansētas no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem.