Vērts sīpola dēļ liet asaras? Padomi, kā “piekrāpt” sīpolu

Sīpols un ķiploks reiz nu ir tie dārzeņi, kuriem mājās jābūt vienmēr. Svaigs sīpols tiek pievienots salātiem, sacepts pirms vārīšanas derēs zupās, sautējumos, mērcēs. Kaltēts sīpols ir viena no dažādu garšvielu maisījumu sastāvdaļām. Sīpolā ir augsts fitoncīdu daudzums, tāpēc ziemā sīpols tiek rekomendēts elpceļu infekcijas profilaksei.

Sīpolā esošajai ēteriskajai eļļai ir ārstnieciskas īpašības. Tajā ir daudz C vitamīna, B grupas vitamīni, kalcijs, dzelzs, nātrijs, magnijs un kālijs. Apkopojot slavas dziesmu, var droši teikt, ka sīpols ir veselīgs. Protams, ir indivīdi, kas skrupulozi vismazāko gabaliņu izlasīs no ēdiena. Tad, zinot ēdēju īpatnības, to nemaz nevajag mēģināt iemānīt. Lai paliek bešā!

Anekdote

Pavārs teica, ka vienīgais pārtikas produkts, kas var likt cilvēkam raudāt, ir sīpols. Es to apšaubīju un iesviedu viņam pa galvu ar kokosriekstu.

Sīpolu izmantošanas gudrības

Ir maigāki sīpoli (baltie), kas nemaz nekairina acis. Saldie sīpoli derēs salātiem, jo ir maigi, kraukšķīgi, ar plānāku mizu.

Salātos lieliski izskatās sarkanie sīpoli, bet pēc termiskas apstrādes zaudē savu dekoratīvo krāsu.

Kvalitatīvus sīpolus ilgstoši var saglabāt istabas temperatūrā, bet, ja nopirkti slikti izžāvēti, mīksti, tie ātri sabojāsies.

Ja nazis ir ass, darbiņš tiek paveikts ātri – sīpols sasmalcināts vai sagriezts skaistos gredzenos, un asaras nemaz nesariešas.

Sasmalcināšanai ir arī dažādi virtuves palīgi, kur traukā ieliek sīpolu un tad ar asmeņiem (vai mehānismu griežot) sīpols tiek sakapāts.

Sīpola aso smaržu var mazināt, ja pirms griešanas to patur aukstā, tekošā ūdenī.

Lai nazis, trauki, rokas, dēlītis nesmaržotu pēc sīpoliem, tos ierīvē ar citrona šķēlīti un tad nomazgā.





























