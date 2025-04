VIDEO. Viegla naudiņa – policija aizdomās par zādzību aiztur inkasācijas darbinieku Ieteikt







Valsts policija šā gada 26. martā saņēma informāciju no uzņēmuma, kas nodarbojas ar inkasācijas pakalpojumu sniegšanu, par inkasētās naudas zādzību. Bija aizdomas, ka šo noziegumu atkārtoti izdarījis viens no inkasācijas darbiniekiem, kurš inkasē naudu no Rīgas tirdzniecības centriem.

Trešdien Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes Reaģēšanas nodaļas likumsargi Rīgā, Republikas laukumā, aizdomās turēto vīrieti aizturēja. Aizturēšanas operācija notika pēc tam, kad viņš bija inkasējis naudu no kādas tirdzniecības vietas. Ņemot vērā aizturētā vīrieša darba specifiku, viņš bija bruņots.

Aizdomās turētais vīrietis ir dzimis 1982. gadā un iepriekš nav sodīts.

Šobrīd policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš, iespējams, nozadzis 5400 eiro no inkasētās naudas.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta pirmās daļas – par zādzību. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Aizdomās turētajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.