VIDEO. Aktrise Baiba Indriksone atklāj līdz šim nezināmu faktu par savu dzīvi: gluži kā filmā “Limuzīns Jāņu krāsā”

Aktrise Baiba Indriksone atklāj līdz šim nezināmu faktu par savu dzīvi: gluži kā filmā "Limuzīns Jāņu krāsā"







Ar mazāk zināmu faktu no savas dzīves padalījusies aktrise Baiba Indriksone, kuru daudzi skatītāji iemīļojuši kā Olitu no leģendārās filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Izrādās, Baiba arī ārpus kino lomas piedzīvojusi “Limuzīna” cienīgu notikumu – abi ar vīru, kinorežisoru Aleksandru Leimani, laimējuši loterijā savulaik lielāko “džekpotu” – “Moskvič” markas automašīnu.

Kā viņa pastāstījusi raidījumā “Pasaki to skaļi”, vīrs Aleksandrs Leimanis savulaik nopircis divas loterijas biļetes un nevienam no viņiem pat sapņos nav rādījies, ka viena no biļetēm izrādīsies laimīgā loze. Par neticamo laimestu pirmā uzzinājusi tieši Baiba, bet vīram, kurš tajā brīdī bijis darbā, viņa prieka ziņu paziņojusi pa telefonu.

Aktrise atminas, ka sarunas sākumā vīrs ieturējis ļoti lielu pauzi. „Viņš pēc tam teica, jā, šitās bēdas mums vēl vajadzēja! Kāda nelaime! Garāžas nav, neviens neprot braukt!” – smejas šarmantā aktrise un atklāj, ka loterijā laimēto mašīnu – tiem laikiem raksturīgo un prestižo “Moskviču” vēl šodien sauc par “balto gulbi”.

