Tālajā 1979.gadā grupa The Buggles kļuva populāra ar hitu “Video Killed the Radio Star” (16 valstīs tā ieņēma mūzikas topu spici). Jautāsiet, kāds tam sakars ar automobiļiem un šīsdienas stāstu?

Īsā versija – laikam ejot, mūsu paradumi mainās. Ja pagājušā gadsimta 80-90ajos gados Eiropā milzu popularitāti (gluži kā radio pagātnē) guva mazās klases automobiļi, tad šodien par tādiem teju vai esam aizmirsuši!

Pilnīgi iespējams, ka pie vainas tam ir pilsētas krosoveri, kuri (lai gan gabarītos līdzīgi un radīti uz identiskas platformas) spēja piedāvāt saviem pircējiem papildus ērtības un ar savu vizuālo tēlu faktiski nogalināja iepriekšējo gadu elkus.

Tātad, kopējot the Buggles liriku, mēs varam teikt T-Cross Killed the Polo Star! Šajā TAVS AUTO izlaidumā mēģināsim noskaidrot, vai mums būtu jāskumst par to, ka jau pirms laba laika pienāca gals mazauto ērai.

Šoreiz uz raidījumu esam uzaicinājuši džeza dziedātāju Jūliju Zakirovu – viņa ir Sony Jazz Stage Grand Prix ieguvēja, piedalījusies dažādos džeza festivālos, beigusi Mūzikas akadēmiju un komponē arī savu oriģinālmūziku.

Tiesa, viņa pati sevi nesauc par džeza dziedātāju, jo tīk dažādi mūzikas stili un to kombinēšana. Gada sākumā klajā nācis Jūlijas jaunais albums „Golden hour”, bet nesen – vienas dziesmas (kam dots nosaukums „We are one”) deju remikss producenta N’Works veikumā.

T-Cross Latvijā mēs pazīstam jau kopš 2019. gada. Un jau no saviem pirmsākumiem tas ir guvis ievērojamus panākumus. Baltijas valstīs kopā ir pārdoti vairāk nekā 5500 šādu auto, un kopš šī gada tas ir pieejams atjaunotajā versijā, kura var lepoties ar gana bagātīgu aprīkojumu.

LED priekšējie lukturi (par papildus samaksu pieejami arī mega-jaudīgie IQ.LIGHT LED Matrix), dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana, ACC un citas mūsdienās par nepieciešamību kļuvušas palīgsistēmas.