Dziedātāja Samanta Tīna

Dziedātāja Samanta Tīna: "Mamma prasīja, vai viņa no manis sagaidīs mazbērnus, ko laist mūzikas skolā…"







Pašmāju dziedātāja Samanta Tīna savā tagadējā dzīves posmā ir sapratusi, ka vēlās vīt ģimenes ligzdiņu, taču redzēs, kā sanāks: “Mans mērķis šobrīd kā nobriedušai sievietei ir ģimene – šīs lietas ir jāsakārto. Mamma man prasīja, vai viņa no manis sagaidīs mazbērnus, ko laist mūzikas skolā. Jā, es šobrīd tiešām esmu nosliekusies uz to, ka vēlos nodibināt ģimeni. Tieši tā. Es to manifestēju. Cilvēks plāno, bet Dievs dara.” Otrdienas vakarā viesojoties “STV Pirmā!” sarunu šovā “Kad viņas satiekas” pastāstījusi dziedātāja.

Par vīrieti, kuru gribētu redzēt sev blakus, viņa stāsta šādi: “Tādu vīrieti, kādu tu manifestē, tu noteikti nekad nedabūsi. Neviens nav ideāls. Pilnu komplektu mēs tikai varam dabūt, nopērkot automašīnu ar pilnu paketi. Pašā pamatā es gribu, lai viņš pieņem mani tādu, kāda esmu ar visiem maniem plusiem un mīnusiem. Lai pieņemt to, ar ko es nodarbojos. Es noteikti zinu, ka nebūšu tā sieviete, kura ir mājās, gatavo brokastis, pusdienas, vakariņas, bet badā neviens nenomirs. Tad, kad man būs bērni, tas gan jau vēl kaut ko manī pamainīs. Viss būs kārtībā.” Viņa atklāja, ka ir daudz ko mācījusies no savām iepriekšējām attiecībām un krietni augusi. Samanta ir ļoti aizņemta un noslogota sieviete, bet tāpat grib just saikni ar mīļoto pat atrodoties dažādās valstīs: “Man ir svarīgi nevis es un tu, bet gan mēs.”

Vairāk skaties video:



