Mārtiņš Ruskis mūzikas klipā nofilmējas kopā ar sievu. Publicitātes foto

VIDEO. "Dzīve gājusi tikai un vienīgi uz augšu!": dziedātājs Mārtiņš Ruskis ar sievu iepazinies "Tinderī" un pieņēmis viņas uzvārdu







Lai arī daudzi par Tinder aplikāciju kā vietu, kur atrast nākamo otro pusīti, izsakās visai neglaimojoši, ir zināmi arī daudzi ļoti iedvesmojoši stāsti. Viens no šādiem laimīgajiem ir arī dziedātājs Mārtiņš Kanters plašākai publikai pazīstams ar savu iepriekšējo uzvārdu – Ruskis, kurš ar savu nākamo sievu iepazinies tieši tur, turklāt – pilnīgi nejauši.

“Manam labam draugam neveicās privātajā dzīvē, un viņš man lūdza parādīt, kā tas Tinder darbojas. Tā nu es pa jokam nodemonstrēju, un nākamajā dienā dabūju sakritību ar ļoti simpātisku meiteni. Pāris dienu sarakstījāmies, līdz norunājām satikšanos. Tas bija ziemā, uz gājēju tiltiņa pie operas. Viņa tik silti man ieskatījās acīs un pasmaidīja, ka viss bija skaidrs, mēs būsim kopā” – savu romantisko stāstu Martiņš atklāj raidījumā “Pasaki to skaļi”.

Mārtiņš Ruskis savas dziesmas videoklipā nofilmējās kopā ar sievu Žaneti. Publicitātes foto

Mārtiņam ir vēl kāds interesants stāsts, saistīts ar uzvārda maiņu. Savulaik, piedaloties jauno dziedātāju šovā, publika Mārtiņu iepazina ar uzvārdu Ruskis. Kas pamudināja viņu to nomainīt, kā abi ar sievu nonāca līdz uzvārdam Kanters, un kādēļ Mārtiņš uzskata, ka kopš tā brīža viņa dzīve ir strauji gājusi uz augšu?

“Man tika “piešķirts” tāds uzvārds kā maniem brāļiem, kas patiesībām nav mans, tāpēc ilgi bija sajūta, ka dzīvoju ar ko svešu. Jau iepriekš domāju par uzvārda maiņu, taču tad, kad līdz ar dalību Okartes skatuvē, kļuvu atpazīstams – likās, ko nu tagad mainīt! Taču brīdī, kad iestūrēju laulības ostā un pieteicās dēliņš, man radās sajūta, ka veidoju dzimtu. Aizdomājos – vai nu turpinu dzimtu ar uzvārdu, kas man nepienākas vai domāju citas alternatīvas,” – pārdomās dalās Mārtiņš.

Viņš skaidro, ka Kanteru uzvārds patiesībā nākot no sievas dzimtas, taču to jau no pirmā brīža sajutis kā savējo. Mārtiņš arī neslēpj – daudzi joprojām viņu sauc vecajā uzvārdā, taču viņš to ļaunā neņem. Vēl vairāk – viņš ir pārliecināts, ka kopš uzvārda maiņas dzīve gājusi tikai un vienīgi uz augšu.

