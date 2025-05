Elektroapgādes traucējumu dēļ Londonas metro pirmdien tika apturēta vai traucēta satiksme vairākās līnijās.

Pēcpusdienā vilcienu satiksme bija apturēta vismaz trīs līnijās, un vismaz sešās līnijās vilcieni stipri kavējās, liecina Londonas sabiedriskā transporta uzņēmuma “Transport for London” publiskotā informācija.

Uzņēmums sadarbojas ar elektroenerģijas un gāzes nozares kompāniju “The National Grid”, lai noskaidrotu elektroapgādes traucējumu cēloni.

Lielbritānijas mediji ziņoja, ka vairākas metro stacijas Londonas centrā bija slēgtas.

🚨BREAKING: A power outage has hit the London Underground, causing major travel disruption in the capital pic.twitter.com/ueAepFseL5

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 12, 2025