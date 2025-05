Foto: Scanpix/AFP/LETA

"Caurums" Spānijas un Portugāles elektroapgādē. Kas patiesībā notika un ko no tā var mācīties Eiropa?







Tas notika pavisam nesen, bet citu ikdienas notikumu gaitā jau ir aizmirsies – 2025. gada 28. aprīlī Spāniju, Portugāli un daļu Dienvidfrancijas pārsteidza masīvs elektroapgādes pārtraukums, kas tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem šāda veida incidentiem Eiropas vēsturē.

Spānijas premjerministrs Pedro Sančess preses konferencē vēlāk atzina, ka šāda mēroga elektroapgādes pārtraukums Spānijā vēl nekad nebija noticis. Dažu sekunžu laikā tika zaudēta elektroenerģija, kas atbilst 60% no Spānijas elektroenerģijas pieprasījuma. Vietne The Conversation analizē, kas patiesībā notika, un izvērtē, kādas mācības no tā var gūt Ibērijas pussala un visa Eiropa.

Kas notika: Elektroapgādes pārtraukuma hronoloģija

Pētījums, kas balstīts uz minūti pa minūtei apkopotiem datiem, atklāj, ka elektroapgādes pārtraukums sākās starp 12:30 un 12:35 pēc vietējā laika. Šajā īsajā laika posmā notika kaut kas anomāls, par ko joprojām nav oficiāla izskaidrojuma: pēkšņs Ibērijas elektrotīkla sabrukums izraisīja pilnīgu elektroapgādes pārtraukumu.

Pirmajās minūtēs valdīja apjukums, ko pastiprināja fiksēto un mobilo tālruņu tīklu darbības traucējumi. Izplatījās baumas, ka skartas arī citas Eiropas valstis, un daži pat pieļāva kibernoziedznieku uzbrukumu kā iespējamo cēloni.

Tomēr drīz kļuva skaidrs, ka elektroapgādes pārtraukums skāris tikai Ibērijas pussalu, kas norāda uz tehnisku kļūmi, nevis plašāku Eiropas tīkla problēmu. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess vēlāk pauda aizdomas, ka pārtraukuma cēlonis varētu būt saistīts ar “privātiem operatoriem”, vienlaikus noraidot ideju, ka lielāka kodolenerģijas izmantošana varētu stabilizēt tīklu, nosaucot šādu apgalvojumu par neprofesionālu.