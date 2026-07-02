VIDEO. Elementārs triks, kā pēc lapām saprast, vai tomātiem netrūkst ūdens 0
Daudzi Latvijā tomātus audzē paši — siltumnīcā, dobē vai pat uz balkona. Un tam ir savs iemesls: pašu lolots tomāts garšo pavisam citādi nekā veikalā pirkts. Turklāt viss audzēšanas process ir aizraujošs — no pirmā stādiņa līdz brīdim, kad rokās nonāk sulīgs, smaržīgs un saulē nogatavojies tomāts. Ir arī drošības sajūta: zinām, kur tas audzis, kā ticis kopts un ka nav lieki izmantota “ķīmija”.
Taču audzētājiem reizēm rodas jautājums — cik bieži tomāti īsti jālaista? Par daudz ūdens var kaitēt, par maz — arī. Izrādās, tomāts pats diezgan skaidri “pasaka” priekšā, kad tam slāpst. Atliek tikai zināt, kādas pazīmes vērot.
Ar padomu, kā atšķirt, vai tomātu vajag apliet vai varbūt tas jau ir pārliets, dalījusies “TikTok” lietotāja Dārzniece Melita jeb @melitasnore.
Viņa saka: “Paskaties uz lapām!” Ja tās ir izgrieztas uz ārpusi, zaļas, milzīgas, tomāts ir pārliets ar ūdeni. Savukārt tomātam, kuram lapas iegriežas uz iekšpusi, it kā kādu gribētu apskaut, nepieciešama laistīšana.
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