VIDEO. "Es gribu mieru…" Mārča Judža bijusī sieva Rūta atklāj, kādas pašlaik ir viņu attiecības pēc ģimenes drāmas







Mūziķa Mārča Judža sieva Rūta Gorkša raidījumā “Kad viņas satiekas” runā par to, kā mainījusies viņas dzīve pēc publiskā ieraksta, kur vaino savu bērnu tēvu vardarbībā.

Rūta sarunā atklāja, ka šobrīd noris šķiršanās process. “Esam procesos. Es gribu mieru. Gribu, lai mani bērni ir mierīgi un laimīgi. Mēs šobrīd esam šķiršanās procesā, mēs neesam oficiāli vēl šķirti. Šajos procesos noteikti dominē kaut kādi ego. Ja mēs abstrahējamies no tā kodola, par ko bija mans “Facebook” raksts, un ņemam to, ka šķiras sieviete un vīrietis – vecāki –, tad ļoti daudz kas ir atkarīgs no vecāku veselā saprāta un gudrības, un vēl daudziem apstākļiem. Bet es te nevaru ielikt savu situāciju. Es arī instancēs saskaros ar to – šie jau te ķīvējas, tas viss tik viennozīmīgi nav,” saka Gorkša.

Rūta apgalvo, ka ar Mārci nekomunicē – abu sarunas ritot tikai par bērniem. Šobrīd pastāvot pagaidu tiesas spriedums par saskarsmes kārtību abiem vecākiem. Šobrīd bērni dzīvojot kopā ar mammu. Vecākajai meitai ir 16 gadi, dēlam ir 14 gadi un jaunākajai meitai ir seši gadi.

“Es ļoti daudz runāju ar saviem bērniem – viņi zina visu situāciju. Vai publicitāte viņiem kaut ko sliktu izdarīja? Ja jā, tad ļoti minimāli. Jaunākais bērns – tur vispār nav runas, tur visu paņēmu es uz sevi, tur nav aiz muguras runāšanas,” pauž Rūta.

Uz jautājumu, vai viņa bērnu acīs saglabās pozitīvu tēta tēlu, viņa atbild, norādot: “Es piekrītu, ka tas ir būtiski. Es pie saviem apstākļiem daru, ko varu, bet melot es nemelošu.”