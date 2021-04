Fitnesa treneris Gints Valdmanis

VIDEO, FOTO. "Šajā ziņā esmu vecmodīgs…": fitnesa treneris Gints Valdmanis mēnesi pirms bērniņa dzimšanas ar gaidāmā bērniņa mammu iestūrēs laulības ostā







“Kad mēs sagājām kopā, bijām ļoti jauni un nepieredzējuši. Tas bija ļoti superīgs laiks un es nenožēloju neko no tā visa. Mēs bijām kopā kādos 80 ceļojumos un tad, laikam ejot, mēs vienkārši aizgājām pilnīgi katrs uz savu pusi. Pagāja kaut kāds laiks – jā, mums ir tas kopīgais, bet tie vairs nebija tie iemesli, kāpēc pārim būt kopā,” trešdienas, 21. aprīļa vakarā viesojoties raidījumā “Pasaki to skaļi” šķiršanās detaļas no daiļās Jutas Valdmanes komentēs fitnesa treneris Gints Valdmanis.

Pašmāju slavenākais fitnesa pāris laulībā nodzīvoja septiņus gadus un pagājušajā gadā fanus satrieca ar ziņām par šķiršanos. Atceroties šos notikumus, Gints atklāti sacīs, ka abi izšķīrušies kā pieauguši cilvēki, apsēžoties un visus jautājumus izrunājot.

Gan Juta, gan Gints nu uzsākušas attiecības ar citiem partneriem un atlētiskais vīrietis neslēpj prieku, ka dzīve visu ir nolikusi savās vietās.

“’Viss ir kārtībā, dzīve turpinās. Un man ir tiešām prieks. Viņa ir laimīga savā dzīvē, es savējā. Esam laimīgi viens par otru un ir super! Mēs vienkārši izaugām un aizgājām katrs uz savu pusi,” – saka Gints. Raidījumā viņš arī neslēps – ja abi ar Jutu būtu satikušies šobrīd, viņi nekad nebūtu kopā, jo ir pārāk dažādi.

Fitnesa skaistule Juta Valdmane, ar kuru Gints bija precējies 7 gadus. Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Turklāt jau drīzumā Ginta dzīvē gaidāms īpaši burvīgs notikums – viņš gatavojas kāzām ar savu mīļoto sievieti Jekaterinu un jau vasarā kļūs par tēti.

“Visam pienāk īstais laiks un īstais cilvēks. Es jūtos nereāli labi, tiešām. Jo tas ir cilvēks, ar kuru es zinu – viņa būs superīga māte,” – atklāj Gints. Viņā arī piebilst, ka, lai arī viņa mīļotā ir krievu tautības, un ierasti, šķiet, ka šīs dāmas ir ļoti ekspresīvas, fitnesa trenera pieredze liecina par pretējo: ”Viņa ir mierīgākais cilvēks, ko es pazīstu. Man vienmēr ir bijis baigi jāstrādā ar savām emocijām, bet būdams kopā ar viņu, es pats jūtu, ka palieku daudz mierīgāks.”

Lauris Reiniks “Pasaki to skaļi” studijā tincinās Gintu par gaidāmā bērniņa dzimumu, visādi cenšoties uzzināt, vai tas būs puisītis, vai meitenīte. Gints gan neļausies Laura provokācijām un, lai arī neslēps, ka pats jau zina bērniņa dzimumu, to publiski vēl nebūs gatavs atklāt. Tiesa, par vēl kādu liktenīgu dienu gan viņš izpļāpāsies – vēl pirms mazuļa piedzimšanas, viņš plāno iestūrēt laulības ostā.

“Es šajā ziņā esmu vecmodīgs,” – savu nostāju pauž Gints un apliecina, ka tieši gatavība uzņemties saistības ir tas, kas atšķir puikas no vīriešiem.

