Jutu izglāba dziedātājs Lauris Reiniks. Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Fitnesa modele Juta Valdmane netiek galā ar zirgu un izplūst asarās: man likās, ka es salauzīšu sprandu…





Piedzīvojumu šova “Četri uz koferiem” 10.epizodē Alise Haijima, Juta Valdmane, Andris Rūmītis un Lauris Reiniks viesojās Latgalē. Kamēr Lauris skatītājiem atklāja daudziem par sevi līdz šim nezināmu faktu un to, ka ar zirgiem viņš ir uz “tu”, fitnesa modelei un skaistulei Jutai tik raiti gan neklājās.

Šajā sērijā Juta atzinās, ka patiesībā, lai viņa arī ar zirgiem pirms tam ir jājusi, viņai no šiem dzīvniekiem ir bail. Un, galu galā, to laikam nojauta arī pats zirgs un sāka iet tur, kur acis rāda. Juta izplūda asarās un baidījās, ka nokritīs no zirga.

Kā stalts princis zirga mugurā Jutu glābt devās dziedātājs Lauris Reiniks, kurš gan apstādināja Jutas zirgu, gan centās raudošo skaistuli nomierināt.

Jutas Valdmanes nedienas ar zirgu skatāmas šajā video (no 14.tās minūtes):