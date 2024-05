Pašmāju dziedātājs Dons ar dziesmu “Hollow” ceturtdien iekļuvis Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā, kas norisināsies Melmē, Zviedrijā.

Pēc rezultātu paziņošanas skatītāji sociālajos tīklos neslēpa savu sajūsmu un pauda patiesu prieku par Dona iekļūšanu Eirovīzijas finālā, kas Latvijas pārstāvjiem nebija izdevies jau vairākus gadus.

Dona panākumus novērtēja arī Latvijas premjere Evika Siliņa, kuru vietnē X rakstīja: “Fināls Latvijai!!! Milzīgs lepnums par lielisko Dona un visas viņa izcilās komandas sniegumu! Skaisti, saviļņojoši un pelnīti!”

Waited for this moment since 2016 … Didn't remember my first esc back then .. no q's since .. and now we have done it together.

Love from latvia, goodnight and CELEBRATE LIKE NO OTHER 😭♥️🤍♥️pic.twitter.com/giFi8sHtA2

