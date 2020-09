Publicitātes foto

Pazīstamā stiliste Žanna Dubska raidījumam “Bez tabu” atklājusi, ka kopš šī gada februāra viņa ļoti aktīvi lieto sociālo vietni “TikTok”. To viņai iemācījušas divas skolnieces, kuras bija ieradušās viņu ēnot.

Žanna stāsta, ka šī vietne ir ārkārtīgi pozitīva un tajā var “palaist” ļoti daudzus video, veidot savu tēlu un “uzpucēt” popularitāti, turklāt atšķirībā no “Instagram” – tas ir pilnīgi bezmaksas. “Ja tu vēlies kaut ko nopietnu izveidot “Instagram”, tev par katru soli ir jāmaksā. “TikTok” to ļauj darīt pilnīgi bez maksas,” – atzīstas Žanna.

Viņa arī nenoliedz, ka daudzus izbrīna tas, cik populāri šajā vietnē ir viņas filmētie video, jo sabiedrībā valdot tāds uzskats, ka šī sociālā vietne esot paredzēta tikai jauniešiem. “Kur tas ir rakstīts, ka tikai jauniešiem?” – smaidot saka Žanna.

Savukārt runājot par pieņēmumiem, ka šī vietne ir “nedroša”, tehnoloģiju eksperts Egils Rupenheits skaidro, ka “TikTok” ir tieši tāda pati vietne kā visas citas sociālās vietnes – ne drošāka, ne nedrošāka. Viņš uzsver, ka vecākiem pašiem būtu jāizskaidro bērniem, ka tāpat kā uz ielas nedrīkst runāt ar svešiniekiem, tāpat to nedrīkst darīt internetā un sociālajās vietnēs. Bet par to, ka šī vietne ir “melnajā sarakstā” tādās valstīs kā Indija un Amerika, eksperts norāda, ka tas drīzāk ir politisks iemesls un Latvijā par to diez vai vajadzētu uztraukties.

Atraktīvās Žannas Dubskas video vietnē “TikTok” ir patiešām populāri, daži no tiem sasnieguši iespaidīgus skatījumus. Dažos video redzams arī Latvijā pazīstamais modes mākslinieks un dizaineris Aleksandrs Pavlovs, kurš vienā video kopā ar Žannu ir redzams ģērbies elektro zaļā sieviešu mini kleitiņā, atraktīvi uzdancojot.

Žanna Dubska stāsta, kā sākusi izmantot “TikTok”: