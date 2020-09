Foto: NEWSFLASH

Kāda “Zoom” konference pagājušajā nedēļā, 4. septembrī pārvērtās murgā, kad viena skolēna dzīvoklī ielauzās vairāki maskās tērpti vīrieši un apzaga viņa mājvietu, visiem klasesbiedriem un skolotājam redzot, vēsta ārzemju mediji.

Video materiālā redzams, ka zagļi ielaužas Mario Džosē istabā, kamēr viņš ir “Zoom” konferencē ar 25 saviem klasesbiedriem un skolotāju. Apmēram 25 sekundes zagļi nenojauš, ka ir redzami video kamērā.

Viens pēc otra skolēni aicina skolotāju, kas incidentu sākumā nepamanīja, pievērst uzmanību kas notiek Mario kamerā. “Vai kādam ir Mario vecāku numurs un adrese?” viens no klasesbiedriem jautā. Cits atbild, ka viņam ir puiša mammas telefona numurs un trešais aicina uzreiz viņai zvanīt, lai pavēstītu par viņas mājās notiekošo.

Pēc mirkļa Mario kamerā vairs nav redzama kustība, jo viens no zagļiem aizvēris datoru un kopā ar citām vērtīgām mantām to nozog no puiša istabas. Incidents notika Ekvadorā.

Pateicoties klasesbiedru ātrajai reakcijai, policija laikus reaģēja un aizturēja četrus aizdomās turamos. Viņi bija paspējuši nozagt četrus tūkstošus dolāru, divus mobilos tālruņus, laptopu un video spēļu konsoli. Zagļus tik ātri bija iespējams atrast pēc mobilā tālruņa lokācijas vietas noteikšanas.