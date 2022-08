VIDEO. Izdeg “Narvesen” kiosks Ķengaragā, sagādājot pasažieriem neērtības Ieteikt







Blakus sabiedriskā transporta pieturai uz Maskavas ielas kioskā “Narvesen” šorīt vairs nebija iespēja iegādāties e-talonu, kafiju vai preses izdevumus. Veikaliņa darbinieki tā vietā, lai apkalpotu klientus, kravāja preces kartona kastēs, lai tās pārvestu, jo kioskā agrā rīta pusē bija izcēlies ugunsgrēks.

Cilvēkiem, kas sabiedrisko transportu gaida Ķengaraga ielas pieturā un ir pieraduši braukšanas biļeti iegādāties tieši tur, nācās meklēt citu tirdzniecības vietu, kur nopirkt e-talonu.”

Raidījums “Degpunktā” skaidroja, kas bija aizdegšanās cēlonis.

Ināras kundze dzīvo blakus tirdzniecības vietai un regulāri tajā iegādājās preses izdevumus.

“Pienācu pie loga, man bija dīvaini, pie kioska stāvēja iegriezta viena vieglā mašīna, skatos uz šo pusi, tur ugunsdzēsēju automašīna stāv. To visu es redzēju no logiem pussešos no rīta. Liesmas neredzēju,” stāsta Ināra.

Viena no “Narvesen” pārdevējām informēja, ka aiz kioska bijusi atkritumu tvertne, kur garāmgājēji regulāri meta visdažādākās lietas, tajā skaitā apģērbu. Tieši no turienes sākusies degšana. Pārdevējai, kura ieradusies uz darbu, tā vietā, lai strādātu, bija jāizvāc sava darba vieta.

Iespējams, kāds atkritumos iemetis izsmēķi. Jebkurā gadījumā “Narvesen” kiosks ir apdrošināts, un tā darbiniece min, ka darbība tiks atjaunota pēc mēneša.

Kādu laiku šā kioska apmeklētājiem būs jāiztiek bez savas rīta kafijas.