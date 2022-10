VIDEO. Kā ciemu iedzīvotāji palīdz Ukrainas spēkiem cīņā pret Krievijas okupāciju Ieteikt







Vietējie iedzīvotāji Ukrainas Hersonas apgabalā apraksta, kā viņi palīdzēja atbalstīt Ukrainas spēkus, kamēr Krievijas karaspēks bija ieņēmis viņu ciemu. Šis ciems ir viena no daudzajām apmetnēm, kas tika atbrīvotas Kijivas pretuzbrukuma laikā. Oktobra sākumā daudzi vietējie iedzīvotāji atgriezās ciematā pēc Krievijas spēku bēgšanas.

Sarunā ar “Current Time” vietējais iedzīvotājs Oleksandrs stāsta, ka ziņojis savai meitai par krievu spēku kustību: “Es zvanīju savai meitai, tad viņa zvanīja kādam citam un nodeva tālāk.”

Cits vietējais iedzīvotājs Anatolijs stāsta, ka palīdzējis Ukrainas izlūkošanas grupām: “Viņi bija nonākuši līdz upei. Mēs palīdzējām viņiem to šķērsot. Mēs gaidījām, kamēr viņi paveiks savu darbu, un tad aizvedām viņus atpakaļ pāri upei.” Viņš atminas, ka lielākajā grupā bija ap 18 cilvēku, un tika izmantotas trīs laivas.

Anatolijs ir pārliecināts, ka ar savu darbu palīdzēja Ukrainas artilēristiem: “Es devos ar velosipēdu, lai redzētu, kur ir krievi. Tad es parādīju viņu atrašanās vietu kartē. Mūsu karavīri izmantoja dronu. Sajūtas bija labas. Mēs darījām visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu karaspēkam.”

Saruna turpinās ar vīrieti vārdā Boriss. Viņš norāda, ka “daudzas pazīmes liecina, Krievijas armija šīs pozīcijas atstāja ļoti ātri. Atstāti guļammaisi, krūzes, krūzes, jakas, vestes, varbūt pat bruņuvestes.”

Krievu karavīri aiz sevis arī atstāja sadedzinātas vietējo iedzīvotāju automašīnas.

“Viņi bija kā dzīvnieki. Viņi bija piedzērušies vai iereibuši. Viņi nozaga visas mūsu automašīnas. Šeit ir trīs automašīnas. Viņi atstāja visas automašīnas šādas,” atklāj ciemata iedzīvotājs.

Krievijas karaspēks nogalināja vismaz četrus iedzīvotājus. Vienu no iedzīvotājiem krievu karavīri izsvieda laukā no paša mājas. Tagad vīrieša māja ir izpostīta: “Kad viņi ieradās, šī vieta vēl nebija izpostīta. Viņi ieraudzīja tualeti, bet viņi pat nezināja, kā to izmantot. Viņi vienkārši plēsās uz grīdas un dzeršanai izmantoja tualetes ūdeni.”

Kāda vietējā iedzīvotāja atminas brīdi, kad ciematā ieradušies Ukrainas karavīri: “Mēs sākām raudāt, kad ieraudzījām ukraiņu karavīrus. Mēs viņus apskāvām un skūpstījām. Mūsu puiši bombardēja šo vietu, lai padzītu krievu karavīrus. Mēs esam priecīgi, ka viņi mūs atbrīvoja. Mēs varam brīvi staigāt pa ielām. Brīvība ir vissvarīgākā lieta. Mēs esam brīvi!”