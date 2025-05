VIDEO. Kā tagad izskatās vēsturiskajā restorānā “Sēnīte”, kas pamazām gatavojas atdzimšanai? Ieteikt







Restorāns “Sēnīte”, kas atrodas netālu no Siguldas, ir viens no ikoniskākajiem padomju laika arhitektūras un sabiedriskās dzīves piemēriem Latvijā. Atklāts 1960. gados, tas savulaik bija viens no modernākajiem un populārākajiem ceļmalas restorāniem Baltijā, atpazīstams pēc savdabīgās sēnes formas jumta.

Maija sākumā “Sēnītes” teritorijā notika tirdziņš, kura laikā apmeklētājiem bija unikāla iespēja doties ekskursijā un ieskatīties šī vēsturiskā restorāna iekštelpās, kurās joprojām saglabājies laikmeta gars.

Ar video ieskatu restorāna telpās vietnē “TikTok” dalījies “Spiiid Botanics”.

Retorāns "Sēnīte" vēsturē