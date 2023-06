Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Kaimiņzemē Lietuvā strauju popularitāti gūst jogas nodarbības, kurās piedalās arī kucēni







Lietuvā modē ienācis itin mīlīgs divtūkstošo gadu sākuma trends – suņu joga. Šādas nodarbības pieejamas ikvienam interesentam, vēstīts LTV Ziņu dienesta veidotajā sižetā. Lai arī daži atzīst, ka kucēnu klātbūtne novērš uzmanību no pašas vingrošanas, pasniedzēji atzīst, ka emocionālais ieguvums no kucēnu klātbūtnes tomēr ir lielāks.

Tomēr, kā jau ierasti, arī šim ir kritiķi, kas savu viedokli oponē ar to, ka kucēnu klātbūtne novērš uzmanību no nodarbības un sanāk nenopietna attieksme pret to. Tomēr tie, kas uz to raugās pozitīvi, teic, ka arī pašiem kucēniem šīs nodarbības nozīmē daudz, jo kucēniem agrā vecumā ir iespēja socializēties.

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, kur šobrīd šis “trends” kļūst gana populārs, kucēnu klātbūtne ir “rotējoša” – dažādi kucēni piedalās dažādās nodarbības. Tiesa, jāievēro būtisks nosacījums – kucēni jogu drīkst apmeklēt tikai tad, kad ir saņēmuši visas vakcīnas.