Kā jau iepriekš vēstījām, lielisku panākumu šodien izcīnīja mūsu 3×3 vīriešu basketbola izlase – Agnis Čavars, Francis Gustavs Lācis, Nauris Miezis un Zigmārs Raimo Honkongā uzvarēja Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā un nodrošināja Latvijai dalību gaidāmajā Parīzes olimpiskajās spēlēs.

Pēc izcīnītās ceļazīmes komandas līderis Nauris Miezis dalījās sirsnīgās emocijās. Viņš minēja, cik priecīgs ir par uzvaru, paužot gandarījumu par saviem komandas biedriem. Video redzamas Latvijas komandas patiesās emocijas par uzvaru.

FIBA 3×3 “X” kontā publicētajā video Miezis pasaki arī pāris vārdus latviski: “Es jūs mīlu, Latvija!”

Listen from Olympic champion and #3x3OQT MVP Nauris Miezis after grabbing their spot in Paris 🇱🇻💪🎤 pic.twitter.com/jgR4YJ2SEJ

