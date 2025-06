Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī pret Ukrainu raidījis 352 dronus un 16 raķetes, pirmdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Ukrainas pretgaisa aizsardzības uguns notrieca 158 dronus, bet vēl 193 dronu lokācija pazaudēta bez negatīvām sekām vai arī tie neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.

Notriektas arī 12 raķetes, bet trīs raķešu atrašanās vieta pazaudēta.

Dronu un raķešu uzbrukums bijis vērsts galvenokārt pret Kijivu. Jau ziņots ka Ukrainas galvaspilsētā nogalināti seši un ievainoti 19 cilvēki, kā arī nodarīti postījumi ēkām.

Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā aizvadītajā naktī Ukrainā nogalināti desmit un ievainoti 50 cilvēki, pirmdien paziņoja Ukrainas amatpersonas.

Kijivā nogalināti septiņi un ievainots 31 cilvēks, ievainoto vidū ir trīs bērni. Galvaspilsētā nodarīti postījumi daudzdzīvokļu mājām un privātmājām, biroju ēkām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un tirdzniecības paviljoniem, enerģētikas un transporta infrastruktūrai, kā arī automobiļiem.

Kijivas apgabala Bila Cerkvā nodarīti lieli postījumi slimnīcas ēkai. Nogalināta paciente, vēl astoņi cilvēki ievainoti.

Savukārt Čerņihivas apgabala Snovskas pilsētas teritorijā esošā ciemā drona triecienā nogalināti divi un ievainoti 11 cilvēki. Ievainoto vidū ir četri bērni.

Another night of Russian terror against Ukraine. Hundreds of missiles and drones. Kyiv under heavy strikes. Residential areas hit. As of now, at least 6 killed and many injured people.

