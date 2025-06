FOTO: pexels.com

Eksperti brīdina par ikdienas kosmētikas produktiem, kas var palielināt krūts vēža risku. Starp tiem arī lūpu krāsa







Miljoniem sieviešu varētu neapzināti pakļaut sevi paaugstinātam krūts vēža riskam, izmantojot kosmētiku, šampūnus un citus ķermeņa kopšanas produktus, kas satur vielas, kas traucē hormonu un endokrīnās sistēmas darbību. Uz to norāda labdarības organizācija “Breast Cancer UK”, kas nesen publicējusi pilnu sarakstu ar bīstamākajām sastāvdaļām un aicina pārskatīt ierasto skaistumkopšanas rutīnu, vēsta The Sun.

Ikdienas ķīmiskie “kokteiļi”

“YouGov” veiktā aptauja atklāj, ka vairāk nekā 8,5 miljoni Lielbritānijas sieviešu ik dienu lieto vismaz sešus dažādus ķermeņa kopšanas produktus, tādējādi pakļaujot sevi līdz pat 168 ķīmiskām vielām dienā. Atsevišķi produkti var šķist nekaitīgi, taču, lietojot tos kopā, rodas ķīmiskie “kokteiļi”, kuru ietekme uz cilvēka veselību vēl nav pilnībā izpētīta.

“Noteikumi ir jāizvērtē no jauna, lai tie labāk atspoguļotu reālo dzīves pieredzi – nevienu produktu nevar vērtēt atsevišķi,” norāda Gerets Loids-Džonsons, “Breast Cancer UK” sabiedrisko attiecību vadītājs.

Kas ir vielas, kas ietekmē endokrīno sistēmu un kā tās darbojas?

Vielas, kas traucē endokrīnās sistēmas darbību, ir vielas, kas traucē organisma dabiskajai hormonu darbībai, īpaši estrogēna un androgēna līdzsvaram. Paaugstināts estrogēna līmenis ir saistīts ar paaugstinātu krūts vēža risku. Daudzas no šīm vielām atdarina estrogēnu vai veicina tā ražošanu, tādējādi veidojot nelabvēlīgu vidi organismā.

Starp kaitīgākajām vielām ir parabēni, ftalāti; sintētiskās smaržvielas (ar norādi “fragrance” vai “parfum”).

Kuri produkti ir visbīstamākie?

Kosmētika un nagu laka bieži satur vairākas vielas, kas negatīvi ietekmē endokrīno sistēmu, īpaši parabēnus un silikonus (piemēram, cyclopentasiloxane), kas iekļūst ādā un var traucēt hormonālo līdzsvaru.

Sejas krēmi un mitrinātāji var saturēt UV filtru sastāvdaļas, piemēram, benzophenone-3 un homosalate, kas arī “uzvedas” kā estrogēna atdarinātāji.

Šampūni, matu lakas un matu krāsa bieži satur ftalātus un muskusa savienojumus – īpaši bīstamus endokrīnai sistēmai, kas var uzkrāties organismā un ietekmēt reproduktīvo sistēmu.

Ziepju un ķermeņa mazgāšanas līdzekļi bieži satur antibakteriālās vielas triclosan un triclocarban, kas saistītas ar hormonu līdzsvara traucējumiem.

Pilns “aizliegto” sastāvdaļu saraksts

Līdzekļi, kas visbiežāk satur vielas, kas traucē endokrīnās sistēmas darbību.

Nosaukumi rakstīti angļu valodā, lai tos vieglāk atpazīt uz produktu iepakojumiem.

-Kosmētika, nagu laka: methylparaben, propylparaben, DMDM hydantoin, BHA, BHT, parfum

-Lūpu krāsa: BHT

-Krēmi un saules aizsargkrēmi: benzophenone-3, ethylhexyl methoxycinnamate, homosalate

-Matu kopšana: diethyl phthalate, musk ketone, galaxolide

-Ziepju un ķermeņa kopšana: triclosan, triclocarban

-Šampūni un kondicionieri: parfum, fragrance, triclosan

Ko var darīt, lai samazinātu risku?

Izvēlies produktus bez smaržas, kuros nav norādīts “fragrance” vai “parfum”.

Samazini lietoto produktu skaitu – jo mazāk kombināciju, jo mazāks risks.

Izvēlies produktus ar EKO sertifikātiem, piemēram, “ECOCERT”, “COSMOS” vai “Soil Association”.

Pārbaudi sastāvu – īpaši pievērs uzmanību UV filtriem, konservantiem un smaržvielām.

“Sievietes ik dienu lieto daudz dažādu produktu, bet tikai retais aizdomājas, kā šīs vielas mijiedarbojas organismā,” uzsver Dr. Hanna Mūdija, pētniecības direktore “Breast Cancer UK”.

Krūts vēzis – zināt, meklēt, rīkoties

Krūts vēzis ir otrs izplatītākais vēža veids Lielbritānijā un arī Latvijā. Taču agrīna diagnostika būtiski palielina izredzes uz izārstēšanos.

Simptomi, kam pievērst uzmanību:

-bumbulis vai pietūkums krūtī vai padusē;

-izmaiņas ādas izskatā vai krūts formā;

-izdalījumi no krūtsgala (īpaši ar asinīm);

-pastāvīgas sāpes krūtīs vai spiediens.

Regulāras pašpārbaudes un vizītes pie ārsta var glābt dzīvību.

Mēs nevaram izvairīties no visām ķīmiskajām vielām, taču zināšanas par to ietekmi dod mums iespēju izvēlēties gudrāk. Mazāk ir vairāk – vienkāršojot savu skaistumkopšanas rutīnu un izvairoties no bīstamām sastāvdaļām, mēs varam samazināt potenciālu krūts vēža risku un rūpēties par savu ilgtermiņa veselību.