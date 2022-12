VIDEO. “Ko tev vajag? Man nav lieka nauda, ko tev aizdot!” Eilands atklāj personisku stāstu par savu draugu Ieteikt







“Nesen man zvanīja mans čoms Ervīns,” tā savu stāstu sāk Ralfs Eilands. “Teicu: ko tev vajag? Man nav lieka nauda, ko tev aizdot!”

Ervīns esot atbildējis, ka viņam nepieciešama palīdzība, ja nav iespējama finansiāla, tad esot vēl kāds cits variants.

No tālākā teksta jau top skaidrs, ka šis ir Ralfa un Ervīna kopā radīts lielisks joks, kuru grūti skatīties nesmaidot. Ervīns ir uzņēmuma “Birzī” vadītājs, un šī patiesībā ir asprātīgā veidā pasniegta šī produkta reklāma, kuras pirmā daļa nākusi no Ralfa, bet vēlāk sekojusi atbilde no paša Ervīna.

Savā video Ralfs norāda, ka parasti šādas lietas nedarot, taču šoreiz esot gatavs uz visu, lai tikai atkal nebūtu draugam jāaizdod nauda. Un tā kameru priekšā tiek degustēts īpašais balzams, caur jokiem kritizējot tā iepakojumu, bet galu beigās nobaudot dzērienu. Atgādinājums: alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, te ir tieši laikā!

Sava video beigās Ralfs aicina pirkt Ervīna produktus, lai viņš nekad neprasītu aizdot naudu.

Atbilde ilgi nebija jāgaida. Sekoja arī asprātīga Ervīna atbilde.

“Man ir tāds čoms – Ralfs Eilands, viņš kaut ko ar mūziku nodarbojas. Pirms pāris dienām aizvedu viņam balzamu, tagad viņš visu laiku man zvana. Esot balzama pietrūcis. Vai var vēl kādas 3 pudelītes? Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai, tas dzēriens ir jābauda. Otrkārt, es dzīvoju Smiltenē.”

Tiek izpausts arī atlaižu kods un nobeigumā Ervīns nosaka: “Uzzvani man vienkārši tāpat! Tagad notiek futbols, parunāsim par futbolu!”