Skatoties uz šo attēlu, lielākā daļa no mums redz putnus, kas sēž uz elektrības stabu vadiem, taču kāda komponiste šo ikdienišķo ainu spējusi pārvērst par baudāmu mākslas darbu.

Ne par velti ir teiciens – katrs redz to, ko grib redzēt. Tērzēšanas platformā “X” publicēts ieraksts, kam pievienots video ar putnu sonāti, kas tapusi, iedvesmojoties tieši no šīs ainas.

“Komponiste redzēja putnus uz vadiem kā mūzikas notis un izveidoja putnu sonāti. Klausieties rezultātu!” teikts tērzēšanas platformas ierakstā, kam pievienots video.

The composer saw the birds on the wires as musical notes and created a bird sonata.

Have a listen to the result of her work. pic.twitter.com/tH9Lw4J8bJ

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024