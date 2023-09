Foto: AFP/Scanpix/LETA

VIDEO. Krimā iznīcināts Krievijas pretgaisa aizsardzības komplekss “Triumf”. Ukraina par Eipatoriju: “Ir jābauda process!” Ieteikt







Ukrainas Bruņoto spēku uzbrukumā pie Eipatorijas okupētajā Krimā ceturtdien iznīcināts Krievijas pretgaisa aizsardzības komplekss “Triumf”, paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlniecības stratēģiskās komunikācijas centrs.

“No rīta Ukrainas Bruņotie spēki deva triecienu ienaidnieka raķešu kompleksu “zeme – gaiss” atrašanās vietai pie Eipatorijas uz laiku okupētajā Krimā,” platformā “Telegram” vēsta stratēģiskās komunikācijas centrs, norādot, ka triecienā nodarīti zaudējumi 1,2 miljardu ASV dolāru vērtībā.

Savukārt avots Ukrainas Bruņotajos spēkos pastāstīja portālam “Ukrainska pravda”, ka vispirms Ukrainas droni devuši triecienu kompleksa “acīm” – radariem un antenām, bet pēc radaru staciju atslēgšanas Ukrainas Jūras spēku raidītas divas spārnotās raķetes “Neptun” trāpīja S-300/400 “Triumf” palaišanas kompleksiem.

Jau vēstīts, ka Eipatorijā, Krievijas okupētajā Krimā, ceturtdienas rītā bija dzirdami spēcīgi sprādzieni, savukārt Ukrainas Bruņoto spēku pārstāve atteicās atklāt sīkāku informāciju un norādīja, ka “jābauda process”. Pilsētas iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo, ka pilsētā lido droni un dzirdami spēcīgi sprādzieni.

Dienvidukrainas aizsardzības spēku apvienotā preses centra vadītāja Natālija Humeņuka televīzijas rīta raidījumā sacīja, ka vēl ir pāragri sniegt sīkākas ziņas. “Varbūt arī zinu, bet vēl ir par agru. Mums ir jābauda šis process,” atbildot uz jautājumu par to, kas notiek Krimā, sacīja Humeņuka.

Viņa arī norādīja, ka Eipatorijā ir koncentrēti daudzi okupantu militārie objekti, kas ir leģitīmi mērķi Ukrainai. “Tur ir koncentrēti militāri objekti, netālu atrodas lidlauks. Tas viss liecina, ka darbs tiek veikts pilnīgi plānveidīgi. Mērķi ir leģitīmi, tie ir militāri mērķi,” sacīja Humeņuka.

Trešdien Ukrainas raķešu triecienā Sevastopoles kuģu remonta rūpnīcai tika nodarīti būtiski bojājumi diviem Krievijas karakuģiem, kas atradās remontā.

2/2 vicino al villaggio di Yevpatoria, nella zona delle esplosioni 💥, vi è una base aerea 🇷🇺. pic.twitter.com/7jOHNa7Gmy — Fabio Podesta 🇺🇦 (@Fabio1971p) September 14, 2023

Early this morning, Ukrainian drones attacked a military facilities near Yevpatoria in occupied Crimea. pic.twitter.com/xcL3hE8Vxo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2023

⚡️At night, 🇺🇦Ukrainian drones attacked military facilities near Yevpatoria in the temporarily occupied Crimea. Judging by the explosion, the 🇷🇺Russian air defense system was probably destroyed pic.twitter.com/vuJzVNj5tH — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 14, 2023

Crimean Telegram channels report explosions in temporarily occupied Yevpatoria last night. Allegedly, it was a drone attack. pic.twitter.com/JizbxxPA15 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 14, 2023

#Russia At night, drones attacked military facilities near Yevpatoria pic.twitter.com/f2iVq7SYVh — Getty (@region776) September 14, 2023

Occupied Crimea: More than 15 explosions were reported near Yevpatoria this morning https://t.co/sE3WD2GTbI pic.twitter.com/CNiQ2RSjfZ — Liveuamap (@Liveuamap) September 14, 2023

⚡️⚡️⚡️ 🇷🇺 air defense and the sounds of explosions in Yevpatoria and the surrounding areas of 🇷🇺-occupied Crimea. 💥💥💥 The Crimea/Kerch Bridge is closed to traffic. pic.twitter.com/uh0XYblGN5 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 14, 2023

Footage appeared of a downed Ukrainian UAV in Crimea Local residents filmed a UAV that was shot down by air defense in the vicinity of Yevpatoria. As the Russian Ministry of Defense said , in total, air defense destroyed 11 drones in the skies over Crimea. pic.twitter.com/JtOYXkRv7L — Sprinter (@Sprinter99800) September 14, 2023