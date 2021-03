Publicitātes foto

VIDEO. Krišnaīts Uģis Kuģis atklāj, kā iepazinies ar savu sievu: kuru līdz šim brīdim nekad nav redzējis kailu un abi nakšņo katrs savā istabā







Šķiet, vairs nevienam nav noslēpums, ka Latvijā zināmākajam krišnaītam Uģim Kuģim ir pavisam neparasts skatījums uz dzīvi un attiecībām. Viņš atklāti paudis, ka savu sievu kailu tā arī nekad nav redzējis, pāris guļot atsevišķās istabās, bet intīmai tuvībai ļaujas vien tad, ja vēlas tikt pie bērniņa.

Otrdienas vakarā Uģis Kuģis kā īpašais viesis kopā ar radio ētera personību Valdi Melderi viesosies TV sarunu šovā “Kad viņas satiekas,” lai sieviešu dienas speciālizlaidumā pārņemtu raidījuma vadības grožus savās rokās un pārsteigtu Kristīni Virsnīti, Sandu Dejus un Dagmāru Leganti–Celmiņu ar intriģējošiem un atklātiem jautājumiem.

Tiesa, šarmantie kungi ne tikai uzdos jautājumus, bet arī būs gatavi dalīties savā pieredzē un dzīves vērtībās. Tā, piemēram, Uģis Kuģis raidījuma studijā atklās arī to, kā sākas viņa un sievas neparastais mīlas stāsts. Tajā īpaša loma bijusi garīgajam skolotājam, kurš, brīdī, kad Uģis Kuģis bija nonācis pārdomu priekšā, ieteicis precēties viņa izraudzīto “kandidāti.”

“Tas bija tāds interesants laiks, man attiecības nesanāca un es domāju – viss, jābrauc atpakaļ uz Indiju, uz klosteri. Nav ko ākstīties!

Un tad es aizgāju pie skolotāja un prasīju – nu, ko man braukt uz Indiju dzīvot klosterī? Nē, viņš teica – precies, mums ir jau arī kandidatūra atrasta.

Mēs satikāmies, aizgājām pie skolotāja, kurš teica – super. Un tad mēs sākām tikties,” – iepazīšanās detaļas atklās Uģis Kuģis.

Vēl vairāk – vaicāts, ar ko topošā sieva viņu savaldzinājusi, viņš atklāti saka: “Pirmais, kas man nenormāli patika, ka viņa sēdēja altārzālē ar taisnu muguru. Es domāju – wow, tādas sievietes eksistē?”.

Savukārt runājot par kaisli attiecībās, viņš sacīs, ka katram tas nozīmē ko citu un gribēt otru var dažādos līmeņos. “Vienam nenormāli patīk ar otru cilvēku kopā dziedāt un viņš tur ķer to kaisli, to orgasmu vai kā katrs to sauc. Bet mēs ķeram kaisli, kad runājamies un dalāmies – mums abiem acis deg, sakot – izlasīji to tajā grāmatā? Es lekcijā to dzirdēju.. Un es skatos acīs, kā viņa to visu runā un ķeru orgasmu savā ziņā,” – arī runājot par seksuālām attiecībām, Uģis Kuģis aicina nezaudēt cieņu un neraudzīties uz to kā sportu.

”Galvenais gan vismaz apprecēties pirms tam,” – atgādinās vēdu pārzinātājs.

Vairāk skaties šajā video: