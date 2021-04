Protests pie Dānijas vēstniecības Rīgā par Kristīnes Misānes tiesībām

Kristīne Misāne: "Viss, kas notiek cietumā, ir nekas, salīdzinot ar to brīdi, kad tev atņem bērnus…"







“Ir ļoti svarīgi nepadoties. Es, atklāti sakot, nevienu reizi nepadevos. Pilnīgi visas reizes, kad runāju ar savām saulītēm, teicu – jūs redzēsiet, ka mūsu triju mīlestība uzvarēs. Pat pēdējā brīdī, kad jau atbrauca dienvidāfrikāņi trešo reizi man pakaļ, man bija intervija Dānijas avīzei. Žurnālists man prasīja – kā tu jūties, tevi rīt vai parīt paņems – tas ir nāves sods. Es teicu – es šuju taurentiņu spilvenu savai meitai piecu gadu jubilejā. Bet viņi teica – tevi rīt vai parīt paņems. Es teicu – nē, es viņai pati to atdošu,” – šovakar raidījumā “Pasaki to skaļi” teiks Kristīne Misāne, sieviete, kuras liktenim, cīņai par tiesībām būt kopā ar bērniem, par tiesībām uz godīgu tiesu un brīvību, pavisam nesen sekoja līdzi visa Latvija un arī ļaudis ārpus mūsu valsts robežām.

“Tas viss, kas notiek cietumā, ir nekas, salīdzinot ar to brīdi, kad tev atņem bērnus…” – sacīs Kristīne.

Raidījuma laikā asaras nespēs valdīt nedz “Pasaki to skaļi” vadītāji – Elīna Fīrmane un Lauris Reiniks, nedz pati Kristīne un arī televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” personība Kristīne Virsnīte, kuru līdz sirds dziļumiem aizkustinājis šis notikums un kura raidījumā laikā pateicās Kristīnei Misānei par spēku un iedvesmu ko viņa devusi, lai to, kas gūts iestājoties un atbalstot mīlošu un atbildīgu māmiņu, dod spēku arī turpmāk atbalstīt un dod spēku arī citiem cīnīties pret vardarbību un aizsargāt mūsu bērnus.

“Es biju viens no tiem cilvēkiem, kas ļoti iestājās par tevi. Jo es saprotu, ka ar jebkuru no mums, jebkurā dzīves situācijā kaut kas var atgadīties. Mēs neviens no tā neesam pasargāti. Mēs visi kļūdāmies un ar mums notiek neparedzētas lietas. Un tad ir jautājums – kas notiks ar mums? Vai citi par mums iestāsies? Un kā citi mums palīdzēs? Vai pados roku? Vai vienkārši noskatīsies, kā mēs lēnām aizejam bojā. Šis bija viens no iemesliem, kāpēc es iestājos, jo es zinu, ka arī es kādā dzīves situācijā varu tur nokļūt. Un otra lieta – es arī esmu divu bērnu mamma un man emocijas kāpj pāri, domājot par to, kā man būtu dzīvot ar domu, ka es, iespējams, vairs nekad nesatikšu savus bērnus,” – uzrunājot Kristīni Misāni asarām acīs raidījumā sacīs Kristīne Virsnīte.

Visu raidījumu “Pasaki to skaļi”, kurā izskanēs Kristīnes Misānes stāsts par to, kā mīlestības ēnā var dzīvot vardarbība un izmantošana, ar kuru cīnoties tā kļūst iznīcinoša un to, kāpēc viņa ir apņēmusies ar savu pieredzi palīdzēt citiem, skaties trešdien, 14. aprīlī plkst. 21:05, kanālā 360TV.