VIDEO. “Lai jums saldāka tā dzīve!” Intars Busulis Valentīndienā iepriecinājis kādu skandalozu politiķi

Mūziķis Intars Busulis Valentīndienā nolēmis iepriecināt Latvijas ārlietu ministru Krišjāni Kariņu, kurš beidzamajā laikā izpelnījies plašu sabiedrības nosodījumu par privāto avioreisu izmantošanu Ministru prezidenta amata laikā.

Viņš vietnē “Instagram” dalījies ar ierakstu, kam pievienots video un kurā viņš norāda: “Iepriecināt taču varam jebkuru un jebkad .. Neatkarīgi no mūsu dienas notikumiem, amatiem ..”

Video redzams, kā Intars Busulis pārsteidz Krišjāni Kariņu pirms viņa intervijas tiešajā ēterā TV3: “Kariņa kungs, pats cepu kūku, lai jums saldāka tā dzīve, ziniet. Es vēroju… Un kas bijis, bijis. Priecīgu Valentīndienu!”

Kāda bija Krišjāņa Kariņa reakcija? Skaties video!

Kā ziņots, daļā sabiedrības kritiku izpelnījušies Kariņa Ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta atbilstoši Valsts kancelejas apkopotajai informācijai izmaksājuši 613 830 eiro.

Interesi par Kariņa laikā veiktajiem speciālajiem reisiem izrādīja "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi, pieprasot sniegt viņiem šādu informāciju. AS gribēja zināt par Kariņa vēl premjera pilnvaru laikā izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem. Informāciju par to atbilstoši premjeres Evikas Siliņas (JV) rezolūcijai sagatavojis VK direktors Jānis Citskovskis.































































































































