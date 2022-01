VIDEO. Laima Vaikule pastāsta, kur Rīgā viņa strādāja tad, kad vēl nebija populāra dziedātāja

Dziedātāja Laima Vaikule dažādos laikos

Populārā dziedātāja Laima Vaikule, viesojoties raidījumā “Pasaki to skaļi” sarunā ar vadītājiem atcerējās gan savu bērnību, kā no Cēsīm ar ģimeni pārcēlās uz Rīgu, tā arī to, kā tika līdz dziedāšanai.

Dziedātāja atceras, ka trīs gadu vecumā pārcēlusies uz Rīgu, ģimenē viņas bija trīs māsas, bet Laima – jaunākā. Raksturā esot bijusi diezgan neganta un kā pati teic – arī atriebīga.

Visu savu bērnību un jaunību viņa bijusi pārliecināta, ka strādās par ārstu un izmācīsies par ķirurgu. Jaunībā viņa arī studēja medicīnu un strādāja “ātrajā palīdzībā” un tad nāca dziedāšana.

“Mūzika visu “sabojāja””, viņa smejas. Un atceras, ka doma dziedāt viņai tā īsti nebija mērķis, taču devusies līdzi draudzenei, kura ļoti gribēja dziedāt un tā arī viss sācies.

Vēlāk sākās slavenais “Jūras pērles” periods, kur viņa dziedāja un dejoja. “Tos sešus gadus es negulēju nevienu nakti. Es sāku strādāt 20:00 vakarā, bet “Jūras pērles” programma sākās divpadsmitos. Strādājām līdz nākošās dienas pieciem, sešiem, citreiz līdz vienpadsmitiem,” – atceras Vaikule.



















Un tikai 30 gadu vecumā Laima sāka sadarboties ar Maestro Raimondu Paulu. “Daudzas dziedātājas ap to vecumu kļuva populāras. Apmēram tad tā galva arī sāk strādāt pareizi un tu vari kļūt populārs,” – atceras dziedātāja un atklāj, ka dziesma, kas viņu padarīja slavenu vienas diennakts laikā teju vai visā Padomju Savienībā bija “Vernisāža”.

