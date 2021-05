39 gadus vecā Keita Midltone izmēģināja savu talantu dīdžeja arodā. Bet 38 gadus vecais princis Viljams galīgi nenovērtēja sievas muzikālās dotības.

Kembridžas hercogi devušies tūrē uz Skotiju. Šis brauciens paredzēts nedēļas garumā. Pa šo laiku pāris apņēmies apceļot vairākas pilsētas un aizvadīt vairākas tikšanās arī klātienē. Viena no vietām, ko pāris apmeklēja bija mūzikas studija “Heavy Sound CIC” Edinburgā.

Šajā studijā apgūt dažādas muzikālās prasmes, kā arī nodarboties ar sportu var tie jauniešu, kas aug ekonomiski nelabvēlīgos pilsētas rajonos. Šīs vizītes laikā Keita Midltone izmēģināja darboties uz aparatūras, ar kuras palīdzību var radīt elektronisko mūziku.

Hercogiene saspieda dažādas pogas, kā rezultātā radās melodija. Princis Viljams neizlikās un teica visu, kā ir. “Lūdzu, izslēdz to! Man ausis sāp!” – ar šo teikumu viņš sasmīdināja apkārtējos. Sasmējās arī pati Keita un piekrita vīram. “Atvainojiet par šo, ka atstāju jums tik briesmīgu dziesmu. Izdzēsiet to, izdzēsiet” – mazliet samulsusi teica Keita.

Keep up the incredible work @vruscotland in leading the way in finding compassionate, holistic, human-led solutions.

Oh and please do delete that music… pic.twitter.com/wnuOgvDpTI

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 24, 2021