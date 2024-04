FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Attiecību šova "Mīlas nometne" pāri kopā ar mentoriem Ainu Poišu un Arturu Šulcu ieradušies uz patiesības apli, lai izklāstītu savas patiesās sajūtas par attiecībām. Tiesa, mūziķim un bijušajam TV24 raidījuma vadītājam Ansim Klintsonam šis tas ir sakrājies uz sirds…















TV personība Ansis Klintsons

Tā kā “Mīlas nometnes” dienas tēma ir bailes, Ansis atklāj, ka viņam ir patiesi bail no tā, ka sieva Monta viņu pārāk daudz kontrolē: “Man ir bail, ka kādu dienu es varētu neizturēt un aiziet.. uz bāru. Uz kādām divām nedēļām. Man šķiet, ka teju visi vīrieši kādreiz ir izjutuši pārlieku lielu kontroli. It kā par viņiem rūpējas, bet maķenīt par daudz..”

Viņa sieva gan nepaliek atbildi parādā, sakot, ka kontrole no viņas puses nāk arī baiļu dēļ: “Ja es redzu spidometrā, ka brauc par ātru, manī rodas bailes no nāves, tāpēc aizrādu tev, savukārt tu to uztver par kontrolēšanu.”

Arī citiem dalībniekiem ir kaut kas sakāms. Vairāk skaties video!