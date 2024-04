Foto: Shutterstock

Mēs pastāvīgi rakstām, ka katrs cilvēks ir unikāls. Bet nav iespējams ignorēt tādu faktoru kā spilgtās iezīmes, kas raksturīgas vienas vai otras zodiaka zīmes pārstāvjiem. Šoreiz mēs runāsim par vīriešiem, kuri ir nāvīgi aizvainoti un bieži vien muļķību dēļ.

Vēzis

Uzpūstu ego reitingu atklāj emocionāls Vēzis. Šīs zīmes vīrieši ir slaveni kā labākie partneri un vīri, cilvēki, kuriem mājas un ģimene vienmēr ir pirmajā vietā. Un tas ir brīnišķīgi, taču Vēžu jūtīgumam un emocionalitātei ir arī mīnuss: dažreiz viņu darbības joma vienkārši izkrīt, un tur neko nevar darīt. Vēzis var acumirklī pārslēgties no laba garastāvokļa uz melanholisku, un tad jebkurš nepārdomāts vārds var viņu nāvīgi aizskart. Šķiet, ka cits cilvēks tam nepievērstu uzmanību, bet ne Vēzis.

Mierīgā stāvoklī Vēzis parasti uztver viņam adresētus komentārus un kritiku, taču, tiklīdz tiek izjaukts viņa trauslais garīgais līdzsvars, jebkurš viņam adresēts personisks izteikums var tikt uztverts kā nāvējošs apvainojums. Vēzis apvainojas ilgi un gaumīgi, viņš var pilnībā iegrimt šajā stāvoklī un, ja viņu no turienes “neizrauj”, dažkārt iedzen depresijā.

Ko darīt? Ja saproti, ka esi aizvainojis Vēzi, nekavējoties lūdz piedošanu. Bet esiet ļoti uzmanīgs vārdu izvēlē. Viena nepārdomāta frāze dažreiz pasliktina situāciju.

Lauva

Lauvas ego ir aptuveni Visuma lielumā, tāpat kā viņa mīlestība un apbrīna pret sevi. Šķiet, ka nav tik viegli izlauzties cauri šādām bruņām, taču patiesībā Lauvas varenība un krāšņums sabrūk tieši tajā pašā sekundē, kad kāds viņu sāk kritizēt. Atšķirībā no Vēžiem Lauvas nevar paciest kritiku jebkurā formā vai stāvoklī. Ir aizliegts apšaubīt to diženumu, punkts. Jūs tikko sākāt izteikt šaubas par viņa talantu, skaistumu vai kaut ko citu, un tas arī viss – Leo ir pārsteigts. Patiesībā skarba kritika var pat iedzīt Lauvu depresijā, tāpēc ar komentāriem jābūt uzmanīgiem.

Lieliskajām Lauvām ir ļoti neaizsargāta dvēsele, un katru reizi, kad viņi dzird kaut ko nepatīkamu, kas viņiem ir adresēts, neatkarīgi no tā, vai tas ir pamatots ar argumentiem vai nē, viņi tajā vaino tikai sevi.

Ko darīt? Ja jūs aizvainojāt Lauvu, lūdziet piedošanu. Lauvas ātri piedod aizvainojumu saviem pāridarītājiem, nekoncentrējoties uz precīziem vārdiem un izteicieniem, kādos šis piedošanas lūgums tika formulēts.

Vērsis

Vērsis, neskatoties uz ārējo spēku, var būt ārkārtīgi nedroši indivīdi, pakļauti pašpārbaudei un paškritikai. Un šīs īpašības viņiem bieži izspēlē nežēlīgu joku. Jebkurš neuzmanīgs vārds, kas pateikts Vērsim, var viņu tik ļoti aizvainot, ka savā iztēlē viņš šo aizvainojumu “palielinās” līdz patiesi kosmiskiem apmēriem. Tāpat kā Lauva, arī Vērsis kritiku un komentārus uztver ļoti personiski un vienmēr pie visa vaino sevi.

Ko darīt? Ar Vērsi jāsazinās ļoti uzmanīgi. Nekādā gadījumā nevajadzētu kritizēt viņu personīgi, bet gan viņa rīcību vai vārdus, bet dariet to ļoti pieklājīgi un maigi.

Jaunava

Aplūkojot Jaunavas vīrieti no ārpuses, jūs varat nolemt, ka viņu aizvainot ir absolūti neiespējami. Introvertās Jaunavas patiešām rada iespaidu, ka ļoti maz uzmanības pievērš ārējai pasaulei. Bet aiz ārējās vienaldzības slēpjas ļoti smalka daba, kas tikai gaida, kad tiks pienācīgi aizskarta. Atšķirībā no Lauvas un Vērša, Jaunavām piedot ir ļoti grūti. Neatkarīgi no tā, cik daudz jūs atvainojaties un cik ļoti viņš sevi pārliecina, ka viss jau ir pagājis un ir pienācis laiks aizmirst par nepatīkamo incidentu, viņš ļoti ilgi tiks emocionāli sāpināts. Jaunavām patīk ciest, tāpēc viņš pat gūst savdabīgu baudu, atkal un atkal ieskrūvējot sevi, atgriežoties pie vārdiem un darbībām, kas viņu sāpināja.

Ko darīt? Pirmkārt, Jaunavas neuztver mājienus, pustoņus un visādus smalkus jokus. Šajā laukumā ar viņiem nevajadzētu spēlēt. Ja vēlaties viņam kaut ko pateikt, sakiet to tieši, pieklājīgi un cenšoties viņu neaizvainot. Kritizējiet viņa rīcību, nevis viņu pašu. Lai gan, Jaunava tomēr visu uztvers personīgi.

Zivis

Vīrietis Zivis burtiski ir neapstrādāts nervs. Zivis ir emocionālākie cilvēki no visām zodiaka zīmēm; viņu garīgā līdzsvara trauslā līdzsvara izjaukšana ir trīs sekunžu jautājums. Viņu var satricināt jebkas, tāpēc ar Zivīm nekad nevar zināt, kas viņus šodien satrauks. Joki, kritika un piezīmes sagādā Zivīm gandrīz fiziskas ciešanas. Negaidiet no Zivs vīrieša skandālus un vētrainu izrēķināšanos – viņš vienkārši aizslēgsies sevī, savā iztēlē pārvērtis nenozīmīgu aizvainojumu universāla mēroga drāmā un ilgi, gaumīgi cietīs.

Ko darīt? Attiecības ar šādiem vīriešiem ir kā iešana pa mīnu lauku. Ja jums tas padodas, jums ir paveicies, ja nē, tad atliek novēlēt veiksmi.