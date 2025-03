Foto: publicitātes

Mārcis Judzis viesojas Latvijā un izstāsta patiesību par skandālu ar bijušo sievu Rūtu Gorkšu







19. martā plkst. 18:00 TV kanāla 360 sarunu raidījuma “Aina studijā!” uzmanības centrā tēma, kas neatstās vienaldzīgos – kad uz spēles tiek likta dzīve un reputācija jeb kā atgūties pēc publiskiem skandāliem? Viens no pēdējo gadu skaļākajiem notikumiem pašmāju slavenību aprindās, par kuru dzirdēja visi, ir skandāls starp mūziķi Mārci Judzi un viņa bijušo sievu Rūtu Gorkšu, kura apsūdzēja vīru emocionālā un fiziskā vardarbībā. Nav noslēpums, ka šis notikums ir atstājis ne tikai būtisku nospiedumu mūziķa reputācijai, bet arī garīgajai veselībai.

LA.LV. īsi pēc skandāla bija vienīgais medijs, ar kuru Judzis piekrita runāt atklāti un pastāstīt par sajūtām un jaunas dzīves sākumu pēc bijušās sievas publiskajiem apmelojumiem.

Jau drīzumā Judzis plāno izdot jaunu dziesmu, kuras vēstījums liek aizdomāties par paša mūziķa pārdzīvojumiem un salauzto dzīvi. Lai nepieļautu, ka nesadzirdēts cilvēks nonāk pie lēmuma, kas atstāj neatgriezeniskas sekas, psihoterapeite Aina Poiša aicinājusi Judzi uz atklātu sarunu raidījumā “Aina studijā!”, sniedzot iespēju izstāstīt stāstu no sava skatpunkta.

2023. gada nogalē Latviju pāršalca ziņa, kurā grupas “Dzelzs vilks” nu jau bijušā bundzinieka Mārča Judža sieva Rūta nāca klajā ar šokējošu informāciju par abu laulību un dzīvi pēc tās. Kamēr Rūta apgalvoja, ka viņa attiecībās ilgstoši cietusi no vīra pazemojumiem, emocionālās un fiziskās vardarbības, Mārcis sievas apgalvojumus noliedza. Līdz šim Judzis no plašākiem komentāriem ir atturējies, taču nu, kā pats apgalvo, pēdējo reizi ir gatavs publiski izstāstīt piedzīvoto no savas puses un ļauties atklātai sarunai ar psihoterapeiti Ainu Poišu raidījumā “Aina studijā!”.

“Ir skaidrs, ka šis ir ļoti sensitīvs temats, tāpēc raidījuma mērķis nav nostāties kādā no pusēm. Mēs vēlamies sniegt skatītājiem iespēju dzirdēt otra cilvēka versiju, lai katrs pats varētu izdarīt savus secinājumus. Ir svarīgi ļaut izteikties visiem konkrētajā jautājumā iesaistītajiem, taču kam ticēt un kam nē, lai paliek katra paša ziņā. Mēs neesam soģi un netiesājam citus, bet esam šeit, lai sadzirdētu,” komentē raidījuma “Aina studijā!” vadītāja, psihoterapeite Aina Poiša.

Pēc skandāla abas puses savā virzienā saņēma gan kritiku, gan atbalstu no sociālo tīklu lietotājiem, kā arī sabiedrībā labi zināmiem cilvēkiem. Judzi savulaik publiski aizstāvēja gan TV personība Baiba Sipeniece-Gavare, gan estrādes dīva Olga Rajecka. Raidījuma veidotāji atgādina, ka katram stāstam ir vairākas puses, un patiesība bieži vien ir daudz sarežģītāka, nekā varētu šķist.

Sarunu ar mūziķi Mārci Judzi skaties sarunu raidījumā “Aina studijā!” jau trešdien, 19. martā plkst. 18:00 TV kanālā 360!