Ziņa papildināta ar informāciju par Vāciju pulksten 18:12.

Centrāleiropā vētra “Boriss” daudzviet izraisījusi plūdus, kas laupījuši dzīvību vairākiem cilvēkiem un radījuši plašus satiksmes un elektroapgādes traucējumus.

Kā jau ziņots, kopš ceturtdienas ciklons atnesis spēcīgu vēju un neparasti spēcīgas lietusgāzes daļai Austrijas, Čehijas, Ungārijas, Rumānijas un Slovākijas. Rumānijā plūdos gājuši bojā pieci cilvēki.

Polijā gājis bojā viens cilvēks, bet Čehijā četri cilvēki pazuduši. Austrijā darba laikā pārplūdušā ēkā dzīvību zaudējis viens ugunsdzēsējs.

Čehijā meteorologi brīdinājuši, ka situācija vēl var pasliktināties, jo ūdens līmenis vairumā upju turpina kāpt, un naktī uz pirmdienu iespējams jaunas spēcīgas lietavas.

Čehijas varasiestādes izsludinājušas augstāko brīdinājumu par plūdiem gandrīz 90 vietās visā valstī, tai skaitā divos ziemeļaustrumu reģionos, kur pēdējās dienās lijis visstiprāk.

Opavā gandrīz 10 000 no 56 000 pilsētas iedzīvotāju dots rīkojums evakuēties. Glābēji izmantoja laivas, lai nogādātu cilvēkus uz drošākām vietām. Pilsētu appludinājusi Opavas upe. Pilsētas mērs brīdināja, ka situācija ir bīstamāka nekā plūdos, kas Čehiju skāra 1997.gadā. Tolaik tie tika dēvēti par gadsimta plūdiem.

Tūkstošiem cilvēku evakuēti arī Krnovā un Česki Tešīnā. Oderas upē, kas plūst uz Poliju, ūdens var sasniegt ekstrēmu līmeni Ostravā un Bohumīnā.

Jesenīkas apgabalā applūduši kalnu ciemati, tai skaitā Jesenīka, kurus plūdi nošķīruši no ārpasaules. Armija nosūtījusi turp helikopteru, lai palīdzētu evakuēt cilvēkus.

Čehijā pazuduši četri cilvēki, kurus aizskaloja plūdu ūdeņi.

Svētdienas rītā Čehijā bez elektroapgādes bija palikušas aptuveni 260 000 mājsaimniecību. Daudzviet valstī slēgti ceļi, tai skaitā šoseja D1.

Čehijā mobilizēti aptuveni 100 000 ugunsdzēsēju.

Arī Polija piedzīvo dramatiskus plūdus. Polijā plūdos gājis bojā viens cilvēks, šodien apstiprināja premjerministrs Donalds Tusks. Tūkstošiem cilvēku dots rīkojums evakuēties.

Tusks sacīja, ka Klodzko, Polijas dienvidrietumos, situācija ir dramatiska. Applūdusi arī Gluholazi.

Vairākās applūdušajās vietās traucēta energoapgāde un sakari, bet reģioni var izmantot satelītinterneta sistēmas “Starlink” pakalpojumus, paziņoja Tusks.

Polijas dzelzceļa kompānija PKP plūdu dēļ apturējusi vilcienu satiksmi ar Čehiju. Polijā slēgts Golkovices robežšķērsošanas punkts ar Čehiju, kā arī slēgti vairāki ceļi un apturēta vilcienu kustība līnijā, kas savieno Prudņiku un Nisu.

“Mēs atkal saskaramies ar klimata pārmaiņu sekām, kas arvien vairāk skar Eiropas kontinentu,” sacīja Rumānijas prezidents Klauss Johanniss.

Rumānijā četri plūdos bojāgājušie cilvēki tika atrasti sestdien meklēšanas un glābšanas operācijas laikā dienvidaustrumu Galaci reģionā, kur plūdi nodarījuši bojājumus aptuveni 5000 mājām. Šodien tika paziņots, ka Galaci atrasts vēl viens bojāgājušais. Rumānijas glābšanas dienesti ziņoja, ka 19 valsts rajonos izglābti simtiem cilvēku.

Austrijā svētdienas rītā valsts austrumos tika apturēta dzelzceļa satiksme un galvaspilsētā Vīnē, kur Vīnes upe draudēja iziet no krastiem, tika slēgtas vairākas metro līnijas, ziņoja aģentūra APA.

Lejasaustrijā avārijas dienesti naktī plūdu dēļ tika izsaukti gandrīz 5000 reižu. Viens ugunsdzēsējs zaudēja dzīvību, sūknējot laukā ūdeni no pagraba.

Austrijā dzelzceļa kompānija OBB apturējusi vilcienu satiksmi līnijā uz dienvidiem no Donavas.

Slovākija ir izsludinājusi ārkārtējo stāvokli galvaspilsētā Bratislavā.

Austrijas dienvidos vēja brāzmas sasniedza ātrumu 40,5 metrus sekundē. Austrijas rietumu kalnu apgabalos sniegs apturējis satiksmi, un glābšanas dienesti meklē vīrieti, kas, kā tiek uzskatīts, pazudis pēc lavīnas.

Tirolē vietām sasnigusi līdz metram bieza sniega sega, kas ir netipiski septembra vidum. Daļa Austrijas ziemeļaustrumu ir pasludināta par dabas katastrofas zonu.

Central Europe rushes to shore up flood defences. Storm Boris causes four deaths in Romania and swells rivers in the Czech Republic and Poland. https://t.co/Tj8GNzJ8MZ pic.twitter.com/6tYeWw3u47

— Neo News and Sports (@LivCreativ2024) September 15, 2024