Laima Vaikule. Foto – LETA

VIDEO. "Nākamais apkaunojums aiz Galkina!" Laima Vaikule koncertā dzied ukraiņu valodā, kas nokaitinājis krievvalodīgos







Laima Vaikule savā “Instagram” kontā publicējusi video no kāda koncerta Lietuvā, kurā viņa dziedājusi Ukraiņu valodā. Dziedājums ir emocionāls, var just, ka pati dziedātāja to izbauda.

Komentāros lasāmi daudzi atzinīgi vārdi, tostarp arī ukraiņu valodā. Cilvēki pateicas dziedātājai par priekšnesumu un attieksmi.

Daži no atzinīgajiem komentāriem:

“Laima, Jūs esat super!”

“Laima, Jūs esat ģeniāla it visā!”

“Lūk, šis ir pareizs dziedājums – ukraiņu valodā.”

“Skaistule un gudriniece!”

“Vienkārši kaifs ausīm.”

Diemžēl lasāmi arī daudzi negatīvi komentāri, kuri visi ir krievu valodā.

“Kādas patiesas šausmas!”

“Mūmija!”

“Lai dzied kaut tatāru valodā! Tikai žēl – uzskatīju par gudru cilvēku. Vai izlikās par tādu izdevīguma dēļ…”

“Nākamais apkaunojums aiz Galkina.”

“Neaizmirsti, ka tev blakus dzīvo arī krievi!”

“Laima, cik gadus jau uz skatuves, bet tā arī neiemācījāties dziedāt. Ļoti žēl jūsu. Krievijā labu naudu sapelnījāt, tagad lūdzat žēlastību.”

“Man ļoti patīk Laima. Mēs uzaugām 80. gados un iemīlējām viņas dziesmas krievu valodā, viņas slavenākos hitus krievu valodā. Es joprojām dažreiz klausos tās dziesmas, bet šīs man ir nezināmas. Un tad gribu palasīt komentārus, bet dažus nesaprotu, esmu no Uzbekistānas, un ja es rakstīšu komentārus pats savā valodā, neviens mani nesapratīs. Mans viedoklis ir tāds, ka krievu valoda nav tikai krieviem, tā jau ir starptautiska valoda, ja es rakstu krieviski, tas nenozīmē, ka es viņus atbalstu.”