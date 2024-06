Dziedātāja Laima Vaikule dažādos laikos

"Tā bija pirmā reize, kad sapratu, ka arī esmu mirstīga…" Laima Vaikule atklāti par diagnozi, kas lika viņai iemīlēt dzīvi







Dziedātāja Laima Vaikule jau vairākkārt dalījusies ar sajūtām un atmiņām par laiku, kad viņai diagnosticēts vēzis, un pastāstījusi, kā tas mainījis viņas dzīvi. Viesojoties Latvijas Televīzijas raidījumā “1:1”, viņa atklāj papildu informāciju par slimību, kas pirms 35 gadu vecumā lika viņai uz dzīvi paraudzīties no citas puses.

Viņa norādīja, ka daudziem, uzzinot diagnozi, mēdz nolaisties rokas, tomēr piebilda, ka “šodien medicīna ir tik augstā līmenī, ka galvenais ir iet pie ārstiem – vienreiz gadā tas ir jāizdara”.

“Jo agrāk jums diagnosticēs, jo labāk. Jo šodien var dzīvot pat ar vissarežģītākajām slimībām daudzus, daudzus gadus,” skaidroja Vaikule, uzsverot, “man bija 35 gadi, kad ar mani tas notika.

Dabīgi, tā bija pirmā reize, kad sapratu, ka, izrādās, es arī esmu mirstīga.

Līdz tam par to nebiju domājusi – tikai dejoju un dziedāju, bet te man viss sagriezās.”

Laima pastāsta, ka tolaik sākusi mīlēt visu: suņus, kaķus un kokus. Viņa pēkšņi redzējusi, ka liepas cērt nost viņas klātbūtnē un sākusi saprast, ka nedrīkstu nolauzt nevienu zariņu. “Tas manī samainījās pēc slimības,” viņa stāstīja.

Vaikule turpināja: “Es nevaru žēloties par to – man tas viss bija vajadzīgs. Es pārāk domāju par sevi 30 gados. Šodien es varu domāt par visu pasauli – man tas viss ir svarīgi. Mīlestība pret visu dzīvo, ieskaitot cilvēkus, kuri šodien gan mani ļoti, ļoti satrauc…”

Jau vēstījām, ka Laima pašas karjeras reibinošākajā posmā, kad viņa jau bija devusies uz Ameriku, kur visas durvis bija atvērtas tam, lai spožu karjeru veidotu arī tur, viņu apstādināja ārstu paziņotā diagnoze, ka viņai ir krūts vēzis. Tas noticis 1991.gadā. Viņa 2019. gadā runāja par to Krievijas televīzijas raidījumā “Судьба человека”.

Dziedātāja atklāja, ka par viņas slimību neviens tolaik nezināja un viņa arī to nestāstīja, zinājis esot vien viņas dzīvesbiedrs Andrejs.

“Runāt par to, ka es esmu uzvarējusi krūts vēzi, nebūtu taisnīgi – tas nav tiesa, tas bija liktenis. Mana nopelna te nav nekāda, tas nav atkarīgs no manis, bet no kāda… tur augšā!” raidījumā tolaik norādīja dziedātāja.

Pēc tam dziedātāja esot sapratusi arī, ko nozīmē īstas, cilvēcīgas vērtības, jo līdz tam par to pat neesot aizdomājusies. “Nevis, kad tu saki, ka tev ir žēl, bet tiešām izjūti rūpes līdz sirds dziļumiem par kādu svešu cilvēku. Ka vajag mīlēt cilvēkus no visas sirds un ne tikai cilvēkus, bet visas dzīvās būtnes. To es iemācījos tikai pēc tam,” Laima dalījās sajūtās.