VIDEO. Pavasara puķes sūnu bumbās – vienkārša ideja dārza rotāšanai

9:00, 14. marts 2026
Klāt ir pavasaris, taču līdz krāšņai ziedēšanai un izteiktam zaļumam dārzā vēl kāds laiciņš ir jāpagaida. Šajā video parādīta vienkārša un radoša ideja, kā pavasarī izrotāt dārzu.

Video redzams, kā sūnās ieskauti sniegpulkstenīšu un citu agrā pavasara puķu stādiņi pārtop par neparastiem rotājumiem.

Ideja ir pavisam vienkārša – ap auga sīpolu vai sakņu kamolu izveido nelielu zemes bumbu, kuru pēc tam apklāj ar sūnām. Kad viss nostiprināts, šādas “sūnu bumbas” var piekārt koku zaros, radot gaisīgu un pavasarīgu noskaņu dārzā.

Šādā veidā var izmantot dažādus agros pavasara ziedus, piemēram, sniegpulkstenītes, krokusus vai citas nelielas sīpolpuķes. Ja sūnas ar laiku kļūst sausas, bumbu vienkārši var iemērkt ūdenī, lai tā atkal uzsūktu mitrumu.

Kad ziedēšanas laiks beidzies, augus var pārstādīt dārzā, bet līdz tam šādi rotājumi kļūst par neparastu un pamanāmu pavasara dekoru.

