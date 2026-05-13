Pēc incidenta Latgalē izskan satraucošs jautājums: vai dronus vispār ir iespējams laikus pamanīt 0

8:39, 13. maijs 2026
Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons TV24 raidījumā “Ziņu Top” komentēja dronu draudus un spēju tos savlaicīgi pamanīt un neitralizēt.

Tomsons norādīja, ka galvenā problēma ir tā, ka šos dronus bieži vien nevar ne redzēt, ne dzirdēt. Viņaprāt, tieši tāpēc Ukraina spēj veiksmīgi īstenot triecienus dziļi Krievijas teritorijā.

Vienlaikus Tomsons uzdeva jautājumu, ko šādā situācijā dara NATO valstis. Viņš norādīja, ka, ja pat Krievija bieži nespēj šos dronus savlaicīgi pamanīt, rodas jautājums, vai NATO ir pietiekami gatava šādiem draudiem.

“Ja mēs netiekam līdzi, tad kur ir problēma?” viņš vaicāja, īpaši izceļot dronu detekcijas jautājumu.

Tomsons piebilda, ka pat gadījumā, ja drons tiek pamanīts, rodas nākamais sarežģītais jautājums – ko ar to darīt. Viņaprāt, daudzviet joprojām nav skaidrības, kurš uzņemas atbildību par lēmumu dronu notriekt laikā, kad valstī nav kara stāvokļa.

